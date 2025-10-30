El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
El concurso introduce este año un nuevo formato de microconcursos, que tendrán lugar los jueves de noviembre D.U.

El concurso de trivial Gurot fomentará el euskera entre los jóvenes de Durango

Los participantes, de 12 a 18 años, deberán responder preguntas sobre temas diversos y los ganadores obtendrán dos entradas para el concierto de ZETAK en San Mamés

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Arranca en Durangaldea una nueva edición del concurso Gurot, dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. Impulsado por la Mancomunidad, en colaboración con la Diputación y varios municipios de la comarca, entre otros Durango, busca fomentar el uso del euskera entre la juventud de una manera divertida y educativa.

El certamen introduce este año un nuevo formato de microconcursos, que tendrán lugar los jueves de noviembre. En lugar de las ediciones anteriores por equipos, los participantes competirán de forma individual. Cada participantes tendrá una hora (de 15.00 a 21.00 horas) para resolver las preguntas, que cubrirán temas diversos, siempre en euskera y las fechas serán en noviembre, los días 6, 13, 20 y 27.

Las personas ganadoras de cada sesión recibirán como premio dos entradas para el concierto de ZETAK en el Estadio de San Mamés en junio de 2026. El premio está limitado a una vez por participante; si un concursante gana más de una vez, el premio se otorgará al siguiente mejor clasificado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El concurso de trivial Gurot fomentará el euskera entre los jóvenes de Durango

El concurso de trivial Gurot fomentará el euskera entre los jóvenes de Durango