El concurso de trivial Gurot fomentará el euskera entre los jóvenes de Durango Los participantes, de 12 a 18 años, deberán responder preguntas sobre temas diversos y los ganadores obtendrán dos entradas para el concierto de ZETAK en San Mamés

El concurso introduce este año un nuevo formato de microconcursos, que tendrán lugar los jueves de noviembre

Javier García Legorburu Durango Jueves, 30 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Arranca en Durangaldea una nueva edición del concurso Gurot, dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. Impulsado por la Mancomunidad, en colaboración con la Diputación y varios municipios de la comarca, entre otros Durango, busca fomentar el uso del euskera entre la juventud de una manera divertida y educativa.

El certamen introduce este año un nuevo formato de microconcursos, que tendrán lugar los jueves de noviembre. En lugar de las ediciones anteriores por equipos, los participantes competirán de forma individual. Cada participantes tendrá una hora (de 15.00 a 21.00 horas) para resolver las preguntas, que cubrirán temas diversos, siempre en euskera y las fechas serán en noviembre, los días 6, 13, 20 y 27.

Las personas ganadoras de cada sesión recibirán como premio dos entradas para el concierto de ZETAK en el Estadio de San Mamés en junio de 2026. El premio está limitado a una vez por participante; si un concursante gana más de una vez, el premio se otorgará al siguiente mejor clasificado.

Temas

Jóvenes

Euskera

Durango

concurso