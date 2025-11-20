Un concurso de escaparates dará lustre a la Navidad en las calles de Durango Comercio y hostelería local llenarán de luz y color estas fechas y optarán a premios del jurado de hasta 1.500 euros, además de otro por votación popular

Javier García Legorburu Durango Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Durango y la asociación de comerciantes Dendak Bai han puesto en marcha una nueva edición del concurso de escaparates navideños, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y dinamizar el comercio y la hostelería local durante las fiestas. Esta cita supone una oportunidad para que los establecimientos se sumen al ambiente navideño, creando espacios llenos de luz, color y originalidad que atraigan a la ciudadanía y aporten vida a las calles de la localidad.

Se premiará especialmente la calidad estética, la creatividad en la exposición de productos y la conexión con la historia y los símbolos de la villa. El objetivo es poner en valor el talento local y reforzar la personalidad del comercio de proximidad. Podrán participar establecimientos comerciales y de hostelería que tengan escaparates a pie de calle en el municipio y cuenten con la correspondiente licencia de apertura. Todos los locales inscritos recibirán un distintivo que deberá colocarse en un lugar visible , requisito imprescindible para formar parte del recorrido del jurado.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 4 de diciembre a través de la sede electrónica municipal. Quienes no dispongan de medios digitales podrán presentar su solicitud en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en Barrenkale, 17. Los participantes deberán decorar y exponer al público sus locales desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026, ambos incluidos. La entrega de premios se celebrará antes de finalizar el año.

Invitación a la ciudadanía

El Ayuntamiento obsequiará con 1.500 euros al primer clasificado, con 1.000 al segundo y con otros 500 al tercero. El escaparate más votado por el público recibirá asimismo 300 euros. Además de las distinciones otorgadas por el jurado, se invita a la ciudadanía a participar activamente eligiendo su decoración favorita. Para ello, se habilitará un sistema de votación 'online' a través de la plataforma municipal Parte Hartu y podrán votar todas las personas mayores de edad empadronadas en el municipio, emitiendo un único voto. «Con esta iniciativa, reforzamos nuestro compromiso con el comercio local y la hostelería. Se anima a todos los negocios a sumarse a este concurso, decorando sus escaparates con ilusión y creatividad», subrayaron fuentes municipales.

En la edición anterior, participaron 35 establecimientos. TYL Spaces, ubicado en Madalenoste, se alzó con el primer premio del jurado. En segundo lugar, quedó la pastelería Ayarza, de la calle Montevideo, mientras que el tercer galardón recayó en floristería Bekoa, situada en San Ignacio. En la categoría de votación popular, que se incorporó el año pasado, el premio fue para Optika Landako, que obtuvo 109 de los 590 votos emitidos por el público. «Es una buena oportunidad para dar vida a nuestras calles y una forma de animar a los vecinos para que entren en las tiendas», subrayó ayer satisfecha la edil de Comercio, Jesica Ruiz (PSE).