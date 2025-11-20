La concejala jeltzale de Urbanismo en Durango, Sara Oceja, deja su acta tras diez años en el Ayuntamiento El PNV ha agradecido su «compromiso, esfuerzo y dedicación» al servicio del municipio y haber impulsado «proyectos clave» para la mejora de la localidad

Javier García Legorburu Durango Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:18

El PNV de Durango ha anunciado esta tarde que la concejala de Urbanismo y segunda teniente alcalde, Sara Oceja, deja su acta tras casi tres legislaturas de «compromiso, esfuerzo y dedicación al servicio de su municipio».

«Durante estos diez años en el Ayuntamiento, ha demostrado una incansable dedicación para mejorar el bienestar de las y los durangarras, impulsando proyectos clave para la mejora del municipio y el futuro de Durango», subrayó el partido jeltzale en una nota.

«Han sido 10 años de dedicación, de esfuerzo y de trabajo en equipo. Me siento afortunada y agradecida por haber podido contribuir al progreso del municipio y haber trabajado junto a tantas personas comprometidas. Dejo mi acta con la satisfacción de saber que, a través de los proyectos que hemos impulsado, Durango será un lugar mejor para las futuras generaciones. Agradezco sinceramente el apoyo recibido y la oportunidad de haber podido servir a las y los durangarras. Agradezco también a mis compañeros y compañeras de EAJ-PNV y a las y los concejales jeltzales por su apoyo constante durante estos años. Y al personal municipal, en especial a la Oficina Técnica (incluyendo al personal de la Brigada municipal) por su dedicación y empeño en cumplir con la misión asumida de hacer un Durango más habitable«, subrayó Oceja.