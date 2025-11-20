El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La duranguesa ha estado una década trabajando en el Ayuntamiento. D.U.

La concejala jeltzale de Urbanismo en Durango, Sara Oceja, deja su acta tras diez años en el Ayuntamiento

El PNV ha agradecido su «compromiso, esfuerzo y dedicación» al servicio del municipio y haber impulsado «proyectos clave» para la mejora de la localidad

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:18

El PNV de Durango ha anunciado esta tarde que la concejala de Urbanismo y segunda teniente alcalde, Sara Oceja, deja su acta tras casi tres legislaturas de «compromiso, esfuerzo y dedicación al servicio de su municipio».

«Durante estos diez años en el Ayuntamiento, ha demostrado una incansable dedicación para mejorar el bienestar de las y los durangarras, impulsando proyectos clave para la mejora del municipio y el futuro de Durango», subrayó el partido jeltzale en una nota.

«Han sido 10 años de dedicación, de esfuerzo y de trabajo en equipo. Me siento afortunada y agradecida por haber podido contribuir al progreso del municipio y haber trabajado junto a tantas personas comprometidas. Dejo mi acta con la satisfacción de saber que, a través de los proyectos que hemos impulsado, Durango será un lugar mejor para las futuras generaciones. Agradezco sinceramente el apoyo recibido y la oportunidad de haber podido servir a las y los durangarras. Agradezco también a mis compañeros y compañeras de EAJ-PNV y a las y los concejales jeltzales por su apoyo constante durante estos años. Y al personal municipal, en especial a la Oficina Técnica (incluyendo al personal de la Brigada municipal) por su dedicación y empeño en cumplir con la misión asumida de hacer un Durango más habitable«, subrayó Oceja.

