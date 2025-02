«Las compañías de teatro familiar de la comarca son referentes a nivel nacional»

Javier García Legorburu Viernes, 7 de febrero 2025, 15:04 Comenta Compartir

La mitad de su vida ligada al teatro y a su querido San Agustin Kultur Gunea de Durango. La dinamizadora de este espacio de las artes escénicas, Arantza Arrazola destaca el gran nivel de las compañías de la comarca, siendo «referentes a nivel nacional» por su gran calidad de obras.

«Llevo 21 años como responsable y los primeros cuatro años trabajé para la empresa que llevaba el servicio técnico en este centro cultural como taquillera, en carga y descarga, regiduría, lo que hiciera falta», subraya esta iurretarra, orgullosa del recorrido que ha realizado este espacio en sus más de 25 años de trayectoria.

Analiza con orgullo y optimismo la situación del teatro en la comarca del Duranguesado. «En cuanto a profesionales y compañía, estamos muy bien. Sobre todo, en teatro para público familiar, somos la comarca más puntera de Euskal Herria y a nivel nacional con compañías como Markeliñe, Gorakada o Mar-Mar. Algunas de ellas acumulan una trayectoria profesional de más de 30 años y son muy reconocidos a nivel nacional. Cuando hablas de teatro familiar fuera de la comunidad autónoma, lo primero que se viene a la cabeza a uno son compañías de Durangaldea», reconoce.

En este sentido, reconoce que «la producción vasca está en un momento en el que no es necesario traer una compañía de fuera si la misma calidad la tienes en Euskadi». «Hace 20 años tenías que acudir a una compañía nacional para conseguir ese nivel que buscabas en los espectáculos. Ahora, no hace falta traer de fuera si la misma compañía autóctona te da ese mismo disfrute e interés cultural», confiesa.

Arrazola distingue entre dos tipos de público: aficionado y esporádico. En cuanto al primero, lo pone en valor pero considera que es minoritario, «es aquel que mira las carteleras de su pueblo y le satisface la agenda. Busca otra cosa, que le satisfaga venir a ver el espectáculo, que le compense pagar una entrada y le aporte algo», reconoce. Mientras, indica que el esporádico busca lo conocido, la comedia con los actores que tienen más público o las caras conocidas de la televisión o plataformas. «En las capitales siempre es mucho más interesante con espectáculos mucho más grandes, caros, pero no le importa pagar y disfrutar», analiza.

Por otro lado, pone en valor la importancia del refuerzo del euskera. «Hace unos años, era más difícil encontrar a compañías que lo hicieran solo en esta lengua, en cambio, ahora es justo lo contrario, forman y hacen sus espectáculos en euskera. Incluso, en compañías vascas tienes que elegir que hagan en castellano porque si no, no das las mismas opciones a todo el mundo», detalla.

Por otro lado, destaca que es importante que el público joven se mezcle aunque es consciente de la dificultad de captar a este grupo de población, ya que las artes escénicas nunca han estado muy relacionadas con este tipo de público. «El próximo 27 de febrero, por ejemplo, la compañía Artedrama viene con el espectáculo Miñán, consiguiendo que los jóvenes quieran venir al teatro y que llenen las salas. Pero eso es muy difícil, es algo esporádico. Yo cuando era joven, tampoco iba tanto al teatro», analiza.

Otro de los platos fuertes de Durango, será la actuación del dos veces ganador de premios Goya, Alberto San Juan, que recalará en la villa junto con la compañía 'La Banda' con la comedia musical 'Macho Grita', que se interpretará el 18 de mayo a las siete de la tarde. «Tiene un discurso político-social muy interesante. Con todos los espectáculos, consigue transmitir ese discurso y poética a la hora de transmitirlo, junto a cuatro excelentes músicos. El espectáculo es precioso», argumenta.

Por último, destacaría la coherencia en la programación de la villa con espectáculos de calidad, sean atractivos y que tengan un interés cultural no solo de entretenimiento para la ciudadanía. «Para eso, somos servicio público y dentro de eso, se intenta que la programación vaya para todos los grupos de edad y géneros. La producción en Euskadi es muy grande; de hecho, todas esas producciones luego no tienen cabida en los teatros, no hay tanta programación para dar abasto», concluye.

Temas

cultura

Teatros

Durango