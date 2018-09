La comida para mayores abre boca a las fiestas de Iurreta Más de 200 personas mayores tomarán parte en la comida que el Ayuntamiento de Iurreta les ofrecerá el próximo día 28. / Y. RUIZ «Es la mejor manera de empezar», aseguran directivos del Hogar del Jubilado respecto al evento programado para el día 28 NAHIKARI CAYADO IURRETA. Viernes, 21 septiembre 2018, 02:00

¿Quién dijo que las fiestas eran solo para los jóvenes? Nada más lejos de la realidad. Ángel vega, Juani y Anastasio Badiola, directivos del Hogar de Jubilados Goiuriko ama lo tienen muy claro. «Nosotros nos lo pasamos en grande durante los 'Sanmigueles', nos encanta participar en las actividades que podemos». Los tres, que forman parte del hogar del jubilado de Iurreta, no piensan perderse el primer evento realizado por el Ayuntamiento y que está destinado exclusivamente a ellos; la comida de los jubilados que tiene lugar bajo la carpa de Askondo. «Nos solemos juntar más de 200 personas y se crea un ambiente fenomenal», apunta Juani. El evento está programado para el día 28, tras el txupinazo. «Es la mejor manera de empezar las fiestas», apostillan.

Este año, sin embargo, el inicio de los 'Sanmigueles' coincide con la carrera de los mayores, que cada año recorre los municipios de la comarca para finalizar en un encuentro multitudinario en Matiena. «Siempre se ha hecho el 1 de octubre, con motivo del día de los mayores, pero se ha cambiado de fecha y es imposible compaginar una cosa con la otra», lamenta Juani, quien no acudirá a la cita en Matiena para ser fiel a la tradición y poder disfrutar de los San Migueles sin perderse ni un instante de los festejos. «Aquí la fiesta empieza a las doce, no es plan para Iurreta».

«Auténticos»

A lo largo de este día disfrutarán de actividades, pero también tendrán otra jornada, la del día 4, con actos «exclusivos», bromean en clara alusión al bingo. «Es solamente para mayores de edad, porque jugamos con dinero», señalan en referencia a este juego de números refieren al bingo. «Nos lo pasamos en grande», comentan. La jornada proseguirá con una tombola y una cholatada para dejar buen sabor de boca.

Satisfechos de poder participar en los festejos, reconocen que los gustos de la juventud han cambiado. «Los jóvenes de ahora no hacen más que beber, no disfrutan de las fiestas como lo hacíamos antaño», explican. En este sentido, lamentan que la plaza ya no se abarrota como antes. «Prefieren otro ambiente», señalan .

Agradecen, sin embargo, que los mayores vayan teniendo relevo en unas fiestas de las que se sienten orgullosos. «Iurreta sabe mantener las tradiciones, pero la gente de ahora no muestra interés», señalan los directivos de Goiuriko Ama en relación a las pruebas de bueyes y a otro tipo de actos tradicionales que hacen que los 'Sanmigueles' sean tan «auténticos».