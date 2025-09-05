El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La campaña estará activa del 9 de septiembre al 20 de diciembre A.E.U

65 comercios de Amorebieta se suman a la campaña de bonos con descuentos del 25%

La iniciativa permite ahorrar 5 euros por cada compra de 20 euros

Leire Merino

Amorebieta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:04

El Ayuntamiento de Amorebieta ha puesto en marcha la campaña 'Amorebono', a fin de dinamizar el comercio local. Estará activa del 9 de septiembre al 20 de diciembre y permitirá que los vecinos ahorren en sus compras diarias.

La campaña, que cuenta con una inversión de 170.000 euros, repartirá 32.000 vales: 30.000 destinados al comercio y la hostelería y 2.000 al primer sector. Este año participan 65 negocios locales, aunque la lista podrá ampliarse y estará disponible en la web municipal.

Cada bono tiene un coste de 15 euros, pero permite realizar adquisiciones por valor de 20 euros en los establecimientos adheridos, lo que supone un descuento directo de 5 euros en el momento de la transacción. Cada persona podrá adquirir hasta 5 bonos asignados al primer sector (agricultura, ganadería y pesca, entre otros) y 6 dirigidos al resto de negocios locales. En caso de desear más, será necesario repetir el procedimiento. Los vales tendrán una vigencia de un mes desde su adquisición.

Los cupones se podrán retirar en los cajeros automáticos del Consistorio (de lunes a viernes de 7.30 a 15.00 horas) y en el Centro Zelaieta (de lunes a viernes de 8.30 a 21.00 horas, además de los sábados de 10.00 a 14.00 horas), identificándose con DNI electrónico, BAKQ, NIE o pasaporte.

