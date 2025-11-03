«Entre los clientes y comerciantes tenemos que volver a recuperar la esencia del Mercado de Durango» Este edificio, creado en 1927, vuelve a abrir sus puertas tras una reforma integral que contará con once puestos, un bar y albergará actividades culturales, talleres, encuentros vecinales y catas gastronómicas

Ilusión y esperanza para revitalizar el comercio local. El mercado de abastos de Durango ha vuelto a abrir sus puertas esta mañana tras su reforma integral. Desde primera hora de la mañana, clientes de toda la vida y vecinos de diferentes edades se acercaban a este espacio ubicado en el casco viejo.

El carnicero Enrique Gómez preparaba con todo detalle su puesto. «Ha quedado muy bien, tienen una sensación de mucha claridad, grande y mucho espacio y bonito. Había que darle un cambio, ahora es importante también que venga la gente joven a comprar y cojan el relevo generacional. Queremos revitalizar la vida comercial y sobre todo el casco viejo del municipio. Los clientes tenían muchas ganas de que se abriera«, subrayaba.

Algunos de los clientes reconocían que apenas habían comido carne desde su cierre por obras a finales del pasado mes de julio. «Lo echábamos mucho de menos. Voy a comprar lomo. Veo un espacio muy despejado, algo vacío, a ver si se van rellenando los puestos y den un poco de alegría, encantada de que se vuelva a abrir y de que los comerciantes vuelvan a su trabajo», subrayó Arrate Larrinaga.

La nueva Merkatu Plaza, con 11 puestos y un gran espacio central, no solo presenta mejoras visibles en cuanto al diseño y la accesibilidad, sino que incorpora zonas polivalentes pensadas para acoger actividades culturales, talleres, encuentros vecinales y otros usos que fomenten la vida comunitaria en el centro del municipio. El nuevo mercado será un espacio vivo, diseñado para combinar la actividad comercial con propuestas sociales y culturales. La feria de baserritarras también se trasladará durante el mes de noviembre a la misma.

Por otro lado, dos vecinos Iñaki y Ángel observaban el renovado edificio subrayaban a este periódico. «Es una buena novedad, diferente, los tiempos cambian. Hace años, veníamos mucho, es un lugar hermoso y hay que darle vida«, reconocían.

La vecina, Concepción Collado, clienta de toda la vida de la charcutería de Tere Azkarate, declaraba que había comprado un trozo de queso fresco. «Me parece que está ahora un poco desierto, pero los sábados vendrán los baserritarras, hay que darle tiempo», apuntaba.

El proyecto del renovado espacio está compuesto por varias zonas, entre las que se incluye una de actividad abierta seguida de encurtidos, carnicería, productos de kilómetro cero, panadería, pescadería o charcutería. Además, la cafetería, una de las novedades, tendrá una superficie de 26 metros cuadrados. Precisamente, Juli Zapata y Victor Ospina regentarán este puesto. «Serviremos desayunos, cafés, pintxos de tortilla, cerveza, chocolate de 8.30 a 21.00 horas con el nombre de 'Arripu Merkatu Plaza'. Nos hemos animado y queremos darle un poco de vida a esta zona, ha quedado muy bonito el espacio. Es una buena oportunidad para comerciantes y clientes y estamos muy ilusionados»

El espacioso hall permitirá albergar la azoka de una veintena de baserritarras, así como otro tipo de eventos principalmente gastronómicos, que ayudarán a dinamizar y reavivar la plaza. Coincidiendo con la reapertura, el Ayuntamiento de la villa ha abierto una nueva convocatoria pública para adjudicar los cinco puestos que continúan vacantes. Las solicitudes deberán presentarse desde hasta el 24 de noviembre, a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento.

Otros vecinos alertaban del cambio de costumbres a la hora de realizar la compra. «Yo vivo en el centro y vengo a la plaza pero otras personas acuden a las grandes superficies. No tiene mala pinta, hay que llenarle de contenido y la gente a ver cómo responde», reconocía Ana. Mientras, Blanqui Basterrika mostraba su satisfacción por la decoración del espacio. «Me ha gustado cómo está pintado, tiene mucha vida. Esto va a quedar muy bien, ahora hay que llenarla. Muchos jóvenes trabajan y va a las grandes superficies, pero hay que esperar un poco, yo suelo venir a la carnicería y charcutería y también tomaremos un café«, apuntaba.

«Hay que incentivar a la gente a que adquiera los puestos»

Mientras, la charcutera Tere Azkarate, reconocía sentirse «contenta e ilusionada». «Me gusta el espacio, más actual y moderno, van a venir los baserritarras también y le va a dar vida. Los clientes dicen que les parece que está distinto, siendo un espacio muy abierto y la gente está contenta, aún así les da pena ver a los puestos cerrados», subrayba, antes de animar a la gente a coger los puestos, tras vender el primer día un poco de jamón, queso fresco y bacon.

Otro vecinos, Pedro Perugorria, insistía en la importancia de revitalizar el comercio. «Tenemos que apoyar los del pueblo a las tiendas locales. Ahora, es distinto, hay que esperar y esto va a dar vida y a ver si funciona, que es lo primordial«, subrayaba este cliente asiduo a la carnicería.

El Mercado de Abastos abrirá todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario continuo de 8.30 de la mañana a 21.00 de la noche. Las personas adjudicatarias deberán mantener sus puestos abiertos al menos cinco horas diarias, de lunes a sábado, a excepción del puesto de pescadería, que podrá cerrar los lunes. Asimismo, podrán ser convocadas para abrir algunas tardes al mes, especialmente los jueves, coincidiendo con la celebración de eventos o actividades programadas en el mercado. Estos horarios podrán ajustarse en función de la temporada o de las necesidades del propio mercado. La inauguración oficial del renovado mercado tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, a las 13.30 horas, con un acto abierto a todas las personas interesadas.

Por último, el residente en el casco viejo durangués, Manuel Sánchez, aseguraba que lo que «hace falta» es que cojan los puestos. «Toda la vida he comprado en diferentes puestos, la gente va al supermercado y coge de todo. Lo importante es que se anime la gente y venga a comprar en el propio pueblo«, concluía.