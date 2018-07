Una cita ciegas con la literatura en la biblioteca de Amorebieta El envoltorio de los libros ofrece pistas sobre su contenido. / N. C. La novedosa iniciativa, que pretende acabar con los prejuicios lectores, está abierta a toda persona que disponga de carné en cualquier biblioteca vasca NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Martes, 3 julio 2018, 02:00

Hoy en día están muy de moda las catas a ciegas de vinos o de cualquier exquisitez gastronómica, pero ¿cómo sería una cata a ciegas de libros? Los usuarios de la biblioteca municipal de Amorebieta-Etxano ya pueden disfrutar de esta novedosa experiencia en el centro Zelaieta. «Se trata de un pequeño guiño para romper con ciertas normas este verano. Es un impulso para modificar la manera de escoger un libro, un golpe a primera vista. Una renovación de los sistemáticos métodos de selección». Así se presenta la nueva experiencia que ha puesto en marcha el organismo autónomo Ametx para este verano y que consiste en elegir un libro a ciegas, sin conocer el autor o el título del mismo.

Una portada desafortunada o un título poco atractivo son suficientes para desanimar a cualquier lector. Porque para juzgar injustamente un libro solo hace falta un simple vistazo, y sin recomendaciones, sin conocer el autor. Si un libro no atrae desde el primer momento, se devuelve al estante sin ni siquiera leer la contraportada ni las primeras frases. Es por eso que la biblioteca municipal de Amorebieta-Etxano se ha sumado a una iniciativa que quiere acabar con los prejuicios lectores a la vez que pretende fomentar la lectura durante los meses estivales, animando a la ciudadanía a leer otras propuestas literarias a las habituales. «Supone dar opción a otros libros que de otra manera no escogeríamos; muchas veces no nos atrevemos a ser infieles a nuestros gustos, pero a veces merece la pena», apuntan sus impulsores.

La biblioteca sorprenderá este verano con la idea de saborear una literatura placentera y desconocida. Pero a ciegas solo es el primer plato de un menú degustación. El segundo plato está compuesto por un formulario con el que los usuarios pueden convertirse en verdaderos críticos, valorando la obra literaria degustada, escribiendo una pequeña reseña sobre el acierto o no del encuentro con el libro y la experiencia generada.

Entradas para el Zinemaldia

Como postre, los lectores pueden participar en el sorteo de dos entradas para una de las películas que se proyectarán en el Zinemaldia. Para ello, los interesados deberán depositar la ficha, que se encontrará en el interior del envoltorio, en una caja situada en la biblioteca.

Con esta novedosa idea, los amantes de la literatura se acercarán a las obras por intuición, basándose simplemente en seguir las pistas que aparecen en el envoltorio que ocultan el libro. De esta manera, el lector no sabrá qué título se lleva a casa hasta que no lo desenvuelva. «A no ser que lo adivine gracias a las pistas», apuntan desde la biblioteca de Zelaieta.

El programa, abierto hasta el 15 de septiembre, está dirigido a cualquier persona de la Red Pública de Lectura de Euskadi, por lo que solo será necesario presentar el carné decualquier biblioteca vasca para participar. «Cógelo, llévatelo a tu casa y desenvuélvelo. Enséñale tu lugar favorito para leer, comparte con él tu aperitivo favorito o enséñaselo a tus amigos. ¿Quién sabe? A lo mejor tenéis futuro», animan desde la organización.