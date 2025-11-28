Cincuenta empresas del Duranguesado impulsan el euskera en el ámbito laboral

Javier García Legorburu Durango Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

Impulsar y normalizar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico y laboral de la comarca. El Elkartegi de Durango ha celebrado este mediodía el acto de cierre de año de Landue, un proyecto que fomenta la creación de un entorno de trabajo en esta lengua y en colaboración con empresas e instituciones formativas. Una iniciativa promovida por la Mancomunidad de Durangaldea, el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia y coordinada por la consultora linguüística Ahize-AEK. El acto de esta mañana contó con la asistencia de representantes de medio centenar de compañías de la comarca, responsables políticos de las instituciones y agentes implicados en el proceso de normalización lingüística.

Entre los objetivos de esta iniciativa, las compañías implementan el euskera en diferentes áreas, con la traducción de páginas web, introduciendo cambios entre los trabajadores y estableciendo criterios y bases para que el periodo de prácticas del alumnado de Formación Profesional sea en esta lengua. La ceremonia contó con la asistencia de la presidenta de la Mancomunidad, Idoia Otaduy;la directora de Investigación Lingüística y Coordinación del Gobierno vasco, Sonia Rodríguez; y el director de Euskera de la Diputación, Isaac Amezaga. En el bloque de experiencias empresariales, intervinieron las compañías de Cafés Baqué, Bruss y Patxikoop.

Nueva imagen digital

«Hemos establecido una política lingüística, y la dirección y la comisión de euskera trabajan de manera conjunta. Dentro del proyecto, estamos trabajando en el funcionamiento interno y en la documentación en esta lengua, promoviendo una gestión cercana e inclusiva», subrayó Amaia Kalzakorta, de Bruss. Mientras, Galder Uriarte, desde la distribuidora de bebidas familiar Patxikoop, resaltó por su parte que en el cuarenta aniversario de la compañía, han reforzando el uso del euskera tanto de puertas adentro como hacia el exterior. «En un contexto de gran diversidad, hemos reafirmado nuestro compromiso a la hora de ofrecer atención y servicios en esta lengua mediante pasos pequeños pero sostenidos en el tiempo», manifestó. Durante este año, 28 empresas y alrededor de 1.500 trabajadores participaron también en el Euskaraldia y una de ellas, la empresa Sorland recibirá en diciembre el certificado Bikain. Asimismo, se presentó el nuevo servicio 'Esku-hartze espresa' -intervención exprés-, una opción rápida para que las empresas euskaldunicen su imagen digital en la web, redes sociales y apps. Además, con motivo del día internacional de esta lengua que se realizará el próximo miércoles, los asistentes posaron con el cartel '365 egun euskaraz', y se comprometieron a enviar ese día un mensaje en este idioma a clientes, proveedores y personas allegadas.

Por último, nuevas empresas como el periódico Anboto y las compañías Garaia Osasunerako Sustapena, Taula, Biolur, Erlia, Evec, We are clickers, Cumenorte, Solatsu Telleria, Smurfit Westrock, Latxaberri y Furesa se han incorporado al proyecto Landue.