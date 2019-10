Cinco rutas saludables por Durango Un nutrido colectivo inauguró ayer el primero de los cuatro pétalos que recorren la periferia de Durango. / MANUELA DÍAZ Diseñadas por las personas mayores, ayer se inauguraron dos de ellas. Una en pleno corazón y la otra en Landako, uno de los cuatro circuitos previstos MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 1 octubre 2019, 22:13

Tere Bilbao, Ana María de la Fuente, Loli Buenetxea, Nieves Andrés y Begoña Gómez tienen entre 77 y 86 años. Son jubiladas, viudas, viven solas y rezuman energía. Cada día, llueva o haga un sol abrasador, se atan las zapatillas y recorren una media de 4,5 kilómetros por el casco urbano de Durango. Puntuales, ayer no quisieron perderse la presentación de los dos primeros circuitos saludables como parte de los actos del Día Internacional de las Personas Mayores. «Nos parece una idea estupenda que se hagan cosas de este tipo para gente que no conoce Durango o que no tiene con quien ir», señalaron.

Acompañadas por decenas de personas mayores, a medida que avanzaban en el recorrido pudieron comprobar que la iniciativa diseñada por el grupo de trabajo 'Durango, Ciudad Amigable' es más que simples rutas. Diseminados a lo largo de los dos itinerarios se han colocado bancos de madera, orientados para generar espacios que fomentan el encuentro y las relaciones sociales, se han instalado fuentes y se han adecuado baños. También se han instalado unos paneles informativos de los diversos itinerarios y equipamientos que potencian la actividad física. Gran parte de estos elementos están construidos con materiales reciclables.

Ayer se inauguro la ruta central, denominada 'Almendra', discurre por el casco histórico con 1,5 kilómetros de recorrido y uno de los cuatro pétalos que onvergen alrededor del central. En concreto el de Landako. Quedan pendientes los de San Fausto, Tabira y la zona del matadero. De momento, se han invertido 61.018 euros en acometer la primera fase del proyecto, que viene de la pasada legislatura y se espera que tenga continuidad. El objetivo de estos itinerarios es impulsar el envejecimiento activo.

«Dan vida a las plazuelas»

Los circuitos promueven «un diseño urbanístico seguro, adaptado e integrador, que contempla a las personas mayores y su perspectiva». Van dirigidos tanto a quienes se encuentran en plena forma como a aquellas que requieran de andadores o sillas de rueda. Por ello, se ha evitado la obstrucción que ocasionan las barreras arquitectónicas y el tráfico. Pese a discurrir por el casco, en la 'almendra' solo se cruzan dos pasos de cebra, y en el 'pétalo de Landako', tres. «No hemos podido eludirlos pero tienen una gran visibilidad», explica Miguel del Valle, encargado del área de seguridad del proyecto creado hace cinco años con el propósito de lograr un municipio más amigable. Este profesor de autoescuela jubilado llama la atención sobre el incremento de atropellos a mayores de 65 años, que ronda en torno al 80%.

Se ha tenido en cuenta que tenganzonas de sombra y sol suficientes, refugios para cuando llueve, que no haya demasiada distancia sin bancos, y que los asientos tengan respaldo y no resulten fríos. Del Valle aseguraba que los bancos y los pequeños corros que conforman en algunos casos «están teniendo un gran éxito y dan vida a las plazuelas hasta ahora desiertas». Pese a que cuentan con respaldo y asideras para poder levantarse, Rubén Castilla,propone «cubrir con madera u otro material las agarraderas metálicas para evitar quemaduras con el calor».

Desde el grupo 'Durango, ciudad amigable' plantean también mejorar el acceso de Murueta Torre y el bidegorri, cuya rampa es demasiada estrecha para sillas de rueda y el otro paso son escaleras.