Cinco obras marcarán la agenda teatral de Abadiño este mes

El Festival de Teatro de Abadiño, Antzerkiño, cumple su décimo aniversario y lo celebrará con una programación especial que se desarrollará del 15 al 23 de este mes. El certamen, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Banarte Antzerki Taldea, incorpora por primera vez una propuesta procedente de Txanporta Kultur Kluba.

La apertura del ciclo se llevará a cabo el 15 de noviembre, a las 17.00 horas en Errota Kultur Etxea, en el barrio Matiena, con 'Scrooge eta Mamuak', de la compañía Khea Ziater. La obra revisita el clásico cuento de Dickens a través de la figura del banquero Ebenezer Scrooge, cuya vida da un giro tras la visita de tres espíritus que le obligan a enfrentarse a su pasado, presente y futuro. El 16, a las 19.00 horas y en el mismo escenario, la agrupación Tela Marinera pondrá en escena 'El Inconveniente, la historia de Lola y Sara', dos mujeres unidas por la compraventa de un piso con una cláusula inesperada que terminará cambiando su forma de entender el modo de vivir.

De igual manera, la tercera cita llegará el 21, a las 20.00 horas en Txanporta Kultur Etxea, con 'Hil da jainkosa', de la compañía Taula. En esta actuación combinan humor y emoción con el propósito de hacer reflexionar acerca de la obsesión por controlar incluso el final de la propia existencia y el deseo de dejar huella. El 22, a las 19.00 horas en Errota Kultur Etxea, será el turno de Txalo Produkzioak con 'Artea', comedia protagonizada por un trío de amigos que ven cómo una discusión aparentemente superficial sobre arte moderno pone a prueba su relación.

El evento teatral se despedirá el 23, a las 19.00 horas en Errota Kultur Etxea, con '5 segundos y 120 kilos', de Métrica Pura. Esta narra el encuentro inesperado entre dos vecinos durante una noche de confinamiento, dando pie a un viaje emocional marcado por decisiones y destinos cruzados.

La concejala de Cultura de la localidad, Monika Iglesias, ha destacado la importancia de esta edición: «Es muy gratificante ver cómo Antzerkiño llega a su décima entrega. Han sido diez años llenos de esfuerzo y talento, y queremos agradecer a todas las personas y grupos que lo han hecho posible. Que siga cumpliendo muchos más». Asimismo, las entradas para las funciones están disponibles desde hoy en Errota Kultur Etxea y en la Udal Mediateka.

