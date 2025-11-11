Charlas, proyecciones de cine y representaciones teatrales, en la programación del 25-N en Durango Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de la villa sensibilizará a toda la ciudadanía con actividades bajo el compromiso firme con la igualdad y la justicia social

La jornada más significativa tendrá lugar el 25 de noviembre, con un acto institucional y homenaje en la plaza Ambrosio Meabe, a las 12.00 horas, en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia machista

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Durango anunció ayer un programa de actos con el objetivo de visibilizar, denunciar y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres. Bajo el compromiso firme con la igualdad y la justicia social, se han planteado diversas actividades de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía.

La programación comenzará el 17 de noviembre, con la charla 'Los espacios digitales y su impacto en la adolescencia y juventud: poner freno a las ciberviolencias machistas», a cargo de la socióloga Carmen Ruiz Repullo, especialista en violencia de género en adolescentes y jóvenes. Tendrá lugar a las 11.00 horas en Andragunea dirigida a profesionales, y se repetirá en horario de tarde, a las 17.00 en Plateruena, abierta al público general.

Como antesala al día central, el 23 de noviembre se celebrará la VIII Carrera de Mujeres en la pista de atletismo de Landako, organizada por el Durango Kirol Taldea. A las 10.30 se correrá un recorrido corto de 1600 metros, abierto a toda persona que apoye la causa, y media hora después, una carrera de 4800 metros exclusiva para mujeres.

La jornada más significativa tendrá lugar el 25 de noviembre, con un acto institucional y homenaje en la plaza Ambrosio Meabe, a las 12.00 horas, en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia machista, que incluirá una declaración institucional y una ofrenda floral. Por la tarde, a las 19.00, se celebrará una movilización convocada por la Asamblea de Autodefensa Feminista de Durango (DAFA) en la plaza Andra Mari.

Las actividades continúan el 26 de noviembre, con una charla bilingüe bajo el título «El papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la reparación de las violencias machistas», que ofrecerá la periodista feminista June Fernández en Elkartegi (Landako etorbidea, 4), de 17:30 a 19:00.

Como cierre del programa, el 29 de noviembre se celebrará una intensa jornada cultural y formativa. A las 11.00, en el cine Zugaza, se proyectará el filme 'Custodia compartida', con entrada gratuita y coloquio posterior guiado por Oihane Artetxe, en colaboración con la asociación Andereak. A las 19.00 horas, el teatro San Agustin acogerá la obra '¡GUAPA!' de la compañía El Mono Habitado, un espectáculo que reflexiona sobre la belleza invisible.

Además, se celebrará un cinefórum dirigido al alumnado de bachillerato de los centros educativos de Durango, con la proyección de la película 'How to have sex', guiada por la consultoría Sortzen. También se presentará el II Protocolo Interinstitucional de Durangaldea frente a la violencia contra las mujeres, dirigido a asociaciones del tercer sector y coordinado por la Fundación EDE.

«Un año más, desde el Consistorio queremos alzar la voz con fuerza en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha no es solo un recordatorio de la violencia que muchas mujeres siguen sufriendo, sino también una llamada urgente a la acción colectiva. Por eso, hemos preparado un programa diverso y comprometido, que pone el foco en la sensibilización, la prevención y el acompañamiento, desde un enfoque comunitario y feminista. Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse, a reflexionar y a actuar, porque solo desde la implicación de todas y todos lograremos construir un Durango libre de violencias machistas. La lucha por la igualdad y la justicia social es una responsabilidad compartida, y cada gesto, cada paso, cuenta», subrayó la concejala de Igualdad, Jesica Ruiz (PSE).