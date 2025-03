«En el centro de Durango se repiten las peleas, suciedad y vandalismo»

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 28 de marzo 2025, 18:12 Comenta Compartir

El Casco Viejo de Durango cuenta con cerca de 3.000 vecinos. El presidente de la asociación de esta zona, José Mari Arrillaga, alerta de los altercados y actos vandálicos que se producen constantemente, además de solicitar que se regule el ruido en el ocio nocturno para poder descansar las horas suficientes.

– ¿Qué problemas tiene a día de hoy el Casco Viejo?

– Se repiten un día sí y otro también peleas y tiene que intervenir la Policía Municipal y la Ertzaintza. Sobre todo es el pórtico de Santa María, en pleno centro de la localidad, la zona en la que más se repite. Es algo desagradable. Se producen actos de vandalismo y sobre todo, suciedad porque lo que consumen lo tiran al suelo y no lo recogen. Hay que regularlo de alguna manera. Y los mismos vecinos y comerciantes están alarmados y les da miedo pasar por ese punto entre las 20.30 y 21.30 horas, cuando pueden llevar el dinero de la recaudación de la tienda y se pueden encontrar con el bacalao a cuestas.

– Hay una gran cantidad de pancartas y pinturas en las calles del casco histórico.

– Efectivamente, la calle Goienkale -zona donde hay una gran cantidad de bares- parece que se ha convertido en expositor de todos los problemas que pueden existir en cuanto a reivindicaciones de personas o colectivos y eso se traduce en grafitis, pancartas... Hay que cuidar el patrimonio histórico de la localidad. El Ayuntamiento pone énfasis en corregir estas conductas, pero es algo que se repite. Otro de los problemas es que pasan patinetes por la transversal y son un peligro.

– ¿Qué les exigen a los partidos políticos?

– Yo lo que les pido es si hay alguna formación que defiende a los vecinos residentes en el casco viejo, porque esto hay que regularlo de alguna manera. El ruido en el ocio nocturno es una constante y se mantiene, es algo que llevamos pidiendo desde hace muchos años y queremos poder descansar mejor.

– ¿El problema se agrava en concentraciones masivas?

– Cuando hay eventos como Carnavales, la Azoka o las fiestas de Goienkale, se producen grandes acumulaciones de gente que se concentra en las calles el jueves y fin de semana y el problema se agrava. Pero los vecinos decimos que es un efecto llamada para que acuda gente de otros sitios y surgen conflictos por la noche y hay botellón y altercados e incivismo. Cuando hay una celebración, se producen concentraciones masivas y la última de ellas, ha sido en carnavales. Viene gente de toda índole y de todas partes. No creo que sea interesante que la gente tenga que padecer las calamidades y los actos incívicos.

– ¿En qué aspectos ha mejorado el casco histórico?

– Es verdad que no todo está mal y se han producido algunos avances, Por ejemplo, ahora no tenemos ese suelo resbaladizo gracias a las medidas del consistorio y el pórtico de Santa María, se ha mejorado con la reparación, produciéndose una mejora. Pero no es suficiente y les pedimos más cosas y que cumplan las leyes y la ordenanza municipal porque muchas veces la política pública ha sido de pasividad y tolerancia. Aunque está la normativa hecha, no se ejecuta y se siguen permitiendo muchas cosas. Da la sensación de que no hay control, no hay seguimiento.

– ¿Han presentado quejas?

– No todo se traduce en que los vecinos denuncien, porque el procedimiento administrativo es muy lento y las contestaciones tardan mucho en llegar. Recientemente, nos hemos vuelto a reunir con el equipo de gobierno formado por PNV y PSE y nuestra sorpresa fue que la parte socialista no se presentó. Nos ha dolido mucho y supiera el conocimiento de nuestro punto de vista. No es de recibo que un representante de un partido político con cargos en el Ayuntamiento, no participe de una asociación lo que tenga que decir. Eso no tiene recibo. El comportamiento del PSE no ha existido compromiso alguno de su presencia para poder escucharnos o corregir. Les hemos pedido que lo estudien y nos contesten.