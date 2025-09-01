El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escena de 'Ama', con Javi Renobales de Marie de Jongh PIO ORTIZ DE PINEDO

El centro cultural San Agustin de Durango programa once espectáculos

Los actos se desarrollarán del 21 de septiembre hasta Navidad e incluirán teatro, música, danza y circo para todos los públicos

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:01

La programación cultural de otoño en el espacio San Agustin Kultur Gunea de Durango se desarrollará del 21 de septiembre hasta Navidad e incluirá teatro, música, danza y circo para todos los públicos. Las entradas se podrán adquirir desde mañana y la temporada comenzará con dos funciones de teatro para bebés, dirigidas a niños entre 1 y 5 años, a cargo del cantante y percusionista Thierry Biscary junto con Oreka TX. Para el público infantil también habrá propuestas como 'Ilargiari Kantari' de Euskadiko Orkestra, y 'Elara, bidai bat izarretara' de la compañía local Mar Mar Teatro.

En el apartado teatral, se presentarán obras en euskera y castellano de compañías destacadas de Euskadi como Tartean con '¿Dónde están los niños?', La Dramática Errante con 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tan-tán', Dejabu ('Itzulera'), Badut Teatroa ('Jo!') y El Mono Habitado ('¡Guapa!'). La danza contemporánea llegará de la mano de la compañía catalana Marcat Danza con su espectáculo 'Averno', galardonado en los Premios Lorca 2025 con los premios a mejor espectáculo, coreografía, intérprete masculino e iluminación.

También habrá circo contemporáneo para adultos con el espectáculo «Leinu» de la compañía navarra Berdinki. La programación finalizará en diciembre con las galas de circo Maluta, que celebran su undécima edición con cuatro funciones para todos los públicos.

