Un canto a la discapacidad intelectual El colectivo de familias con necesidades especiales del Duranguesado, Geu Be, resalta la importancia de haber logrado «un espacio de socialización para mejorar la calidad de vida» con motivo del Día Mundial de la Diversidad Funcional que se celebra mañana

Un espacio de socialización para mejorar la calidad de vida. La asociación de familias con necesidades especiales del Duranguesado, Geu Be, con más de dos décadas de trayectoria, es un referente en la comarca. Mañana se celebra el día internacional de las personas con discapacidad y conmemorarán este día con talleres para niños como manualidades, pintura, guirnaldas navideñas y otras actividades, junto con una chocolatada caliente y deliciosa a partir de las 17.30 horas en Andra Mari. Los coordinadores de este colectivo con sede en el edificio Intxaurrondo de Durango, Julen Bengoa e Iraia Gallastegi, recalcan que cuentan con 47 usuarios desde los 15 hasta los 71 años con discapacidad intelectual, entre los que se incluye, el Síndrome de Down, el autismo, Síndrome de Williams o trastornos generalizados de desarrollo.

La actividad es incesante en su local. «De lunes a viernes, está abierta la ludoteca por las tardes con diferentes iniciativas lúdicas y tenemos talleres de piscina en el polideportivo de Landako. También, hay clases de música, los miércoles es el turno de multideporte en el colegio Jesuitak, los jueves jugamos al fútbol y elaboramos una revista trimestral con las actividades del colectivo. La digitalización y la tecnología es muy importante y los usuarios acuden a talleres de informática en KZgunea», subraya el primero de ellos. Ambos recalcan que la población cada vez tiene una mayor sensibilización y está muy concienciada con este colectivo que está presente en el día a día en el pueblo.

Las sonrisas y la alegría sobresalen en el local, algunos de ellos además juegan en el equipo del Athletic de la Liga Genunine. «Me lo paso muy bien, realizamos muchas actividades: excursión, cenas… Recientemente hemos visto una obra de teatro en San Agustin y también iremos a Zarautz. Además, ya llega la Navidad y estoy muy ilusionada con la cena que haremos y el juego de 'amigo invisible'», subraya Maritxu González, de 20 años, que lleva cuatro en Geu Be. Otro de los usuarios es Oier, que tampoco se pierde los partidos del club rojiblanco, siempre con una gran alegría al grito de '¡Aupa Athletic!' y muchas veces con los nervios habituales para ver a su equipo ganar.

Un concierto solidario

La voluntaria Andrea Bilbao lleva siete años en este colectivo. «Me aporta mucho en mi día a día, voy muy contenta y hay muy buena predisposición. Generamos vínculos sanos de relaciones de amistad entre todos. Somos una cuadrilla grande y muy bonita», confiesa esta profesora. Los fines de semana realizan salidas a zonas como Pamplona, Bilbao o Lekeitio. Y en verano, es el momento de las esperadas vacaciones a Salou. Además, el Orfeón de Durango, con más de 140 años de trayectoria, celebrará el dia 20 de diciembre en Landako Gunea un concierto solidario y parte de la recaudación irá destinada a Geu Be. «Interpretaremos canciones de Queen, complementando con canciones de Metallica, Gatibu y Ken Zazpi. Las entradas costarán ocho euros», concluye su director, Valentín Sagastizabal. Para los que no puedan acudir al concierto, también pueden realizar donaciones por transferencia bancaria y mediante bizum con el código 02211.

Por último, Bengoa recalca que es gratificante ver que lo que hacen «sirve y funciona». «A veces, lo han pasado mal en su vida y ahora, gracias a Geu Be, los chavales están más contentos, ha mejorado su calidad de vida y encontrado un sitio de confort. Nos hemos encontrado casos en los que sus amigas se burlaban y se quedaban solas, no tenían planes y estaban solas hasta llegar a este colectivo«, concluyen.

