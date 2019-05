Los candidatos marcan sus diferencias en Durango Las cabezas de lista de los cinco partidos con representación en Durango debatieron ayer sobre varias cuestiones que preocupan. / M. DÍAZ En el transcurso de un debate educado y sin crispaciones que se desarrolló ayer por la mañana en el 'hall' de San Agustín MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 21 mayo 2019, 23:19

A los cinco candidatos a la Alcaldía de Durango les preocupan los mismos temas. Calidad de aire, los terrenos liberados tras el soterramiento del tren, zonas verdes, generar empleo, mejorar el acceso a la vivienda... Un hecho que puso sobre la mesa Markel, un oyente de 26 años, en el debate organizado por la SER ayer en el 'hall' de San Agustin. Dirigido por el periodista Jon Egaña, Mireia Elkoroiribe (PNV), Ima Garrastatxu (EH Bildu), Julián Ríos (Herriaren Eskubidea), Jesica Ruiz (PSE) y Aiala Eguiluz (PP) marcaron sus posiciones a lo largo de los 60 minutos que duró un encuentro educado y sin crispaciones, conscientes de que de repetirse los resultados de 2015, como auguran las encuestas, serían necesarios pactos. Mejor limar asperezas.

Los aspirantes a dirigir la villa coincidieron en que, si en sus programas están los mismos temas, es porque han sabido recoger las preocupaciones de la gente. «Pero las soluciones, muy diferentes», se apresuró a decir Garrastatxu. La candidata de Bildu fue la más ofensiva consciente de lo reñido del voto con el PNV, al que solo le dista un concejal. Primero al acusar al resto de aspirantes de plagiar el programa de la coalición de hace cuatro años. Segundo, lanzando envites al grupo jeltzale, cuya candidata no se salió del guión. Y tercero, siendo la única que, ante la pregunta lanzada por Egaña, sobre ¿a quién preferirían como alcalde?, contestó que a ella misma. El resto fueron políticamente correctos y optaron por «lo que decida la ciudadanía».

Mientras Elkoroiribe insistió en «seguir avanzando para conseguir un Durango mejor y líder con la garantía del PNV y un equipo ilusionado», Garrastatxu repitió la necesidad de un cambio después de 40 años. Las diferencias no tardaron en llegar. Torres sí, pero rebajadas, en el programa de PNV, PSE y PP. Torres no para EH Bildu y Herriaren Eskubidea. Mayores diferencias llegaron con la eliminación del peaje en la AP-8 . El PNV no ve problema para que se mantenga, teniendo en cuenta su apuesta por el transporte público y la «mejora las frecuencias y horarios en los trenes». PSE y PP abogan por su mantenimiento pero ofreciendo algún tipo de ayuda desde el Consistorio.

Peaje y transporte

Y en el otro extremo Herriaren Eskubidea recordó la discriminación que sufre un pueblo que «tiene que pagar un peaje cada vez que quiere ir a un hospital de urgencias», punto en el que volvió a poner sobre la mesa las mejoras necesarias en materia de salud. También EH Bildu aseguró que Durango es «la gran perjudicada de Bizkaia» e instó al PNV a coger más el transporte público para comprobar sus paupérrimas frecuencias o que se tarden hasta dos horas para ir de Durango a Donostia. Mireia Elkoroiribe hizo hincapié en la gran inversión que el Gobierno vasco ha realizado para el desdoblamiento.

La rigidez de los que se estrenan comenzó a relajarse a medida que el debate comenzó a navegar entre torres, zonas verdes, aparcamientos, peajes, pactos e incluso la consulta, con la que todos están de acuerdo. Rodeado de mujeres Julián Ríos, se mostró seguro. No en vano, es el único de los cinco que repite. Ojeó el teléfono en varias ocasiones e incluso cronometró el minuto que la cadena ofrecía para vender su candidatura. El reto de Ríos es aprovechar el tirón de estar rodeado de independientes de las principales plataformas ciudadanas.

Jesica Ruiz, que echó mano del pasado socialista en la villa, fue escueta, pero dejó patente ideas muy claras, como reformular la OTA, construir una estación intermodal en Ezkurdi y ser referente en materia de igualdad. Aiala Eguiluz, por su parte, se mostró cercana y supo torear con éxito en un grupo en el que era la única foránea.