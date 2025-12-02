Últimos días para ahorrar el 25% en las compras en Amorebieta La iniciativa de bonos destinada a impulsar el comercio local, la hostelería y el sector primario concluirá el día 20 tras sacar 32.000 vales

Leire Merino Amorebieta Martes, 2 de diciembre 2025, 15:02 | Actualizado 15:28h. Comenta Compartir

La campaña de 32.000 bonos destinada a impulsar el comercio local, la hostelería y el sector primario de Amorebieta entra en su recta final tras abrirse el pasado 9 de septiembre. Aunque la mayoría ya se han empleado, aún quedan unidades disponibles para quienes deseen aprovechar esta iniciativa, que permite un ahorro del 25% en las compras.

A partir del día 11, los cupones no consumidos que se vayan caducando permitirán a los ciudadanos seguir accediendo a ellos hasta el término de la promoción. Estos se pueden adquirir en los cajeros ubicados en Herriko Plaza y en el Centro Zelaieta, presentando el DNI electrónico, el sistema BAKQ, el pasaporte o el NIE. El horario de obtención es de lunes a viernes, de 7.30 a 15.00 horas en el Ayuntamiento, y de 8.30 a 21.00 horas en Zelaieta, con apertura los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Este año se han puesto a disposición 32.000 bonos, con una inversión de 160.000 euros, y participan más de 75 establecimientos. Cada bono tiene un coste de 15 euros, pero permite realizar adquisiciones por valor de 20 euros en los locales adheridos, lo que supone un descuento directo de 5 euros en el momento de la transacción. Asimismo, el plazo para que los comercios presenten los vales canjeados finalizará el día 26 a las 15.00 horas. Por su parte, el consistorio anima a utilizar los descuentos para «hacer las compras navideñas en la localidad, beneficiando tanto a los vecinos como a los negocios».