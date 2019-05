Las cabezas de lista en Durango se toman un respiro para reponer fuerzas Las cuatro mujeres y el único hombre que lideran las cinco candidaturas con representación en el Consistorio apuestan por disfrutar de la familia en la jornada de reflexión MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 24 mayo 2019, 22:53

Con distintos planes, lo cierto es que todas las candidatas a la Alcaldía de Durango, tan sólo hay un rostro masculino, aprovecharán la jornada de hoy para pasarla en familia. Son muchas las duras jornadas que han tenido que hipotecar sus cuestiones personales para centrarse en la campaña electoral. Tras una intensa y frenética actividad, es hora de parar y reponer energías para el 26-M.

Tras quince días de intesa campaña, la candidata del PNV a la Alcaldía de Durango, Mireia Elkoroiribe, disfrutará en familia de la celebración del cumpleaños de su hijo menor en una jornada de reflexión que estará marcada por la lluvia. «Su cumpleaños fue el jueves, pero lo celebraremos hoy en familia y con los amigos », adelantó ayer. Hoy será una de las más madrugadoras y a las 8.30 horas se pondrá el chubasquero para salir a correr diez kilómetros con su marido, uno de sus deportes favoritos, al que ha tenido que renunciar en campaña. Tras un desayuno en familia saldrán, haga el tiempo que haga, a disfrutar de un poteo por el casco viejo de la villa para acto seguido almorzar en un restaurante de la zona. Por la tarde, su hijo soplará las once velas en compañía de sus amigos y ella tendrá que estar «pendiente del evento mientras aprovecha para tomarse algo con algunas de sus amistades. Luego, no descarta una película en el cine Zugaza.

Su compromiso con las danzas le impedirá trasladarse junto a su familia desde primera hora de la mañana a Otxandio, donde residen sus suegros, para proceder a la recogida de leña para el invierno. Pero sí lo hará al mediodía para almorzar y celebrar el cumpleaños de la madre de Pedro Mari, su pareja. A primera hora de la mañana seguirá su rutina de los sábados de acercarse al mercado de baserritarras, y hacia el mediodía tiene una reunión con las monitoras del grupo Kriskitin. «Tenemos que preparar el viaje a Eugi previsto entre los días 7 y 9 de junio. Llevabamos dos años esperando a poder participar en el festival de Euskal Dantza y lo hemos conseguido», comenta satisfecha de la oportunidad que les brindará poder mostrar los bailes en la localidad navarra, donde se trasladarán alrededor de una treintena de personas. La jornada de esta periodista de 55 años proseguirá durante la noche con una cena en cuadrilla. «No suelo parar», admite Ima Garrastatxu.

El candidato de Herriaren Eskubidea asistirá a la comida popular que ha sido organizado por la Asociación de Familias con Necesidades Especiales Geu Be con motivo dela celebración de su decimosexto aniversario. «Tengo una relación muy estrecha con alguno de los chicos de Geu Be de cuando fui monitor de tiempo libre y me gusta participar con ellos en los actos que organizan en Durango», señalaba ayer. La mañana, sin embargo, la dedicará a disfrutarla en familia junto a su pareja y su hijo de tres años. Aunque el tiempo no acompaña, saldrán un rato al parque infantil cubierto de Landako. «Es pequeño, pero no hay otro para ir cuando llueve», reivindica. Por la tarde toca disfrutar del deporte. Junto a otros compañeros de la coalición irá a «animar al equipo cadete femenino de balonmano Ibaizabal, donde juega la hija del concejal Patxi López» El Ibaizabal disputa la final del Torneo de Primavera frente al Zuazu a partir de las 19.00 horas en Tabira.

La joven candidata socialista, Jesica Ruiz, dedicará toda la jornada a «estar con mi novio», al que admite no haber podido dedicarle demasiado tiempo. Sus planes para acercarse hasta Urkiolamendi a pasar la mañana ha tenido que aparcarlos, así que con paraguas en mano optarán por salir a tomar algo por Goienkale junto a su pareja y la cuadrilla. No se perderá las rabas ni una gilda con vermú, sus preferidos. La más joven de las candidatas a la Alcaldía de Durango alargará el poteo lo máximo posible y luego disfrutará de la tarde en casa. Por la noche, no se perderá el debate político que Iñaki López dirige en la Sexta.

Aiala Eguiluz cierra la campaña y el mes de mayo con la comunión de una de sus mejores amigas. La cabeza de lista del grupo popular en Durango asistirá «a la comunión de la hija de mi compañera socialista Maite Pérez en la Corporación de Erandio». La ceremonia será en Basauri y asistirá junto a su hija de 7 años. «Está muy emocionada, la encantan las fiesta», bromea. Hablarán de política, aunque sea jornada de reflexión, y se echarán unas risas. La mañana, no obstante, piensa pasarla en compañía desu abuela Petra, de 92 años, a la que acostumbra a visitar los fines de semana junto a su hija.