EH Bildu abre una reflexión sobre la implantación del bachiller en Abadiño

¿Bachiller en Abadiño; sí o no? Para dar respuesta a esta pregunta EH Bildu ha organizado una charla informativa en la que se reflexionará acerca de los puntos positivos y negativos de su implantación en el municipio. El coloquio será ofrecido por Mikel Urrutia, profesor del instituto y portavoz de la coalición en la Corporación a partir de las 18.30 horas de esta tarde en Errota Kultur Etxea.

Desde la coalición señalan que la sesión servirá de información para las madres y los padres que mañana tengan que acudir a la reunión con los tutores para contestar a la pregunta de si quieren recibir el servicio de bachiller en Abadiño o no. «Los progenitores no tienen ninguna información y el coloquio les servirá para no tener que tomar esa decisión a ciegas», aclaran.

Es por ello que el encuentro tratara de dar respuesta a preguntas como ¿merece la pena ofrecer este servicio?, ¿se ofrecería un servicio de calidad al tener tan pocos alumnos?. La coalición estima necesario abordar estas cuestiones como paso previo a una encuesta. « Sin ofrecer información puede acarrear un nocivo futuro académico a nuestros hijos e hijas», señalan.

La charla será aprovechada también para abordar el tema de la digitalización y el marco pedagógico Heziberri 2020, proyecto con el que Gobierno Vasco fomenta el uso de aparatos electrónicos entre quinto curso de Primaria y cuarto de la ESO, «a pesar de que no se hace cargo de ellos», critica EH Bildu. Este grupo ya se mostró partidario en el último pleno de que fuera el Consistorio quien se hiciera cargo de su adquisición para que las familias no tuvieran que desembolsar partida alguna para hacerse de este material.