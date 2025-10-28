El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El objetivo del evento es romper prejuicios. I.U

La Biblioteca de Iurreta cambia libros por voces

La localidad celebra su primera 'Biblioteca Humana', donde los participantes contarán historias reales

Leire Merino

Leire Merino

Iurreta

Martes, 28 de octubre 2025, 17:48

La Biblioteca de Iurreta acogerá este jueves, a las 18.00 horas, la primera edición de la 'Biblioteca Humana', una iniciativa que nació en Dinamarca en el año 2000 y que llega al municipio en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas. La propuesta convierte a los participantes en libros que comparten sus vivencias durante conversaciones de 15 minutos con pequeños grupos de oyentes. Participarán personas de diversas procedencias para crear un diálogo multicultural. El objetivo del evento es romper prejuicios, combatir la discriminación y fomentar la tolerancia, generando un espacio seguro para escuchar historias reales.

