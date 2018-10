El bertsolari abadiñarra Txaber Altube se clasifica para la semifinal de Bizkaia Gorka Pagonabarraga, de Durango, y Aitor Bizkarra, de Abadiño, tomarán parte en la última eliminatoria, este domingo en Plentzia N. CAYADO ABADIÑO. Martes, 23 octubre 2018, 02:00

El joven bertsolari Txaber Altube ya se ha hecho un hueco para tomar parte en la semifinal del decimoctavo campeonato de Bizkaia. Consiguió la máxima puntuación, un total de 478, ante ante los más de trescientos aficionados que se dieron se dieron cita el domingo en el Zornotza Aretoa de Amorebieta-Etxano para asistir a la tercera eliminatoria del certamen. «Estoy muy contento, qué más puedo decir», confiesa el joven de 20 años, que cuenta con una amplia experiencia sobre el escenario. No obstante, Altube ha sido coronado en dos ocasiones vencedor del campeonato Interescolar de Euskal Herria.

Tampoco es la primera vez que el joven bertsolari de Abadiño se presenta a este campeonato. Ya tomó parte en 2016, y en aquella ocasión consiguió llegar hasta la semifinal. «Yo creo que en estos dos años he aprendido y he mejorado mucho, por lo que espero poder demostrarlo delante de todas aquellas personas que acudan a Lekeitio», señala Altube.

A pesar de reconocer que se enfrentará a potentes adversarios, Altube dispone de algo más de un mes para prepararse y demostrar sus grandes dotes. «Voy a entrenar muchísimo y a darlo todo. Intentaré pasar a la final, pero lo veo realmente difícil», matiza.

«Escaparate»

Gane o pierda, el joven abadiñarra no puede estar más contento de porde tomar parte en este campeonato, que considera «un gran escaparate para los bertsolaris, sobre todo para los jóvenes que no tenemos muchos eventos. Es una manera de darnos a conocer, aunque es verdad que yo no me puedo quejar de las actuaciones que tengo, pero mientras más propuestas haya, mucho mejor».

Es por ello que este abadiñarra reserva ahora todas sus fuerzas para lograr dar lo mejor de sí y ofrecer «una buena sesión de bertsolarismo» en la próxima cita que se disputará en diciembre en Lekeitio. En esta semifinal podrían estar también Aitor Bizkarra, de Abadiño, y Gorka Pagonabarraga, de Durango. Ambos se verán las caras en la última eliminatoria, que se celebrará en el frontón Jai Alai de Plentzia este domingo a las cinco de la tarde, y pelearán por conseguir la puntuación que les haga merecedores de ese premio.