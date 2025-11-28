Berriz se tiñe de luto: «Queremos trasladar a la familia el apoyo del pueblo» El joven fallecido, de 17 años, residía en la plaza Olakueta y había estudiado en el colegio público e instituto de la localidad

La carretera que atraviesa Berriz es frecuentada por grupos de ciclistas, especialmente por la mañana. A la hora en que se produjo el atropello, sin embargo, ya había anochecido.

Javier García Legorburu Berriz Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:39 | Actualizado 16:58h.

La localidad de Berriz se ha levantado consternada este viernes por el fallecimiento de Joxe J.B., a los 17 años cuando circulaba en bicicleta la pasada noche, tras ser atropellado por un autobús en Berriz, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El otro que iba junto a él resultó herido y era su primo, natural de Durango y de 16 años.

El fallecido vivía en el centro de la localidad, concretamente en la plaza Olakueta y era conocido por los vecinos del municipio. Comercios y bares de la zona lamentan el trágico accidente registrado a las nueve menos cuarto de la noche en el kilómetro 76.700 de la N-634, en un polígono industrial próximo a una gasolinera de Cepsa.

«Conocemos a toda su familia y no nos lo podíamos creer cuando nos enteramos ayer por la noche del fatal desenlace», asegura una de las vecinas. Residentes de la zona comentaban esta fatal noticia esta mañana en todos los rincones, tanto en panaderías como en cafeterías y mostraban su tristeza por la pérdida de este joven que había estudiado en el colegio público de la localidad y posteriormente había cursado parte de la Educación Secundaria en el instituto del municipio, según confirmaron responsables del centro público. Según ha sabido este periódico, no pertenecía a ninguna asociación ciclista de la localidad.

El Ayuntamiento de Berriz ha querido trasladar su pésame a la familia del joven berriztarra. «A través de estas líneas, en estos momentos de gran pesar y dolor, se les quiere hacer llegar a sus familias y a las personas allegadas el apoyo del pueblo. Asimismo, el Consistorio le desea al otro joven que resultó golpeado en el accidente, que tenga una pronta y satisfactoria recuperación. En estas complicadas horas quiere también transmitir «todo su apoyo a la familia y personas allegadas», subrayan en una declaración institucional.

El club de baloncesto de Berriz, equipo en el que juega Goizeder, la hermana de once años del fallecido, en la categoría de minibasket, ha expresado también «su más sinceras condolencias». «La Junta Directiva, el cuerpo técnico, las jugadores y jugadores y toda la familia del C.D. Berriz, hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame en estos momentos tan difíciles», escriben en las redes sociales.

