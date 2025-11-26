Berriz renovará el año que viene los vestuarios del campo de fútbol La ejecución de estas obras asciende hasta el momento a 420.780 euros de inversión municipal y foral

Leire Merino Berriz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:25

El Ayuntamiento de Berriz continúa avanzando en su plan de mejora integral del campo de fútbol de Berrizburu, con el objetivo de modernizar las instalaciones y adaptarlas tanto a las necesidades del club local como de la ciudadanía. La siguiente fase del proyecto contempla la construcción de nuevos vestuarios, cuyo diseño ya ha sido redactado y licitado.

El edificio se ubicará junto al bar y contará con dos espacios adicionales destinados a los jugadores de fútbol 7. Se habilitará un área cubierta destinada a espectadores con movilidad reducida y a actividades de recuperación de los futbolistas. Una vez completadas las obras, el recinto dispondrá de cuatro vestuarios grandes para equipos de fútbol 11, dos intermedios para fútbol 7, así como otros para árbitros, entrenadores y jugadoras de conjuntos mixtos.

La iniciativa también incluye mejoras en servicios como agua caliente, calefacción y ventilación. La ejecución, dirección y coordinación de los trabajos ha sido licitada por 37.994 euros (IVA incluido), con un plazo de realización de dos meses a partir de la firma del contrato.

Estas actuaciones se suman a la reciente renovación del césped artificial, donde se instaló un nuevo sistema de riego y la actualización de los elementos deportivos. La inversión total de estas labores ascendió a 382.787,03 euros, con una subvención de 147.076 euros del Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación de Bizkaia. Además, en abril se modernizó la iluminación del campo, sustituyendo los proyectores de las cuatro torres por tecnología LED, lo que permitió un ahorro energético anual del 65,2%, equivalente a 33.751 kW menos de consumo. Esta actuación tuvo un coste de 35.949,22 euros, de los cuales 17.000 euros fueron financiados por el Departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación.