Berriz reclama 24 horas de servicio pediátrico Concentración de la plataforma ante el centro de salud de Landako. / NAHIKARI CAYADO Toda la Corporación aprueba la propuesta de la plataforma ciudadana, si bien el alcalde propone «un profundo analisis para mejorar esta carencia» NAHIKARI CAYADO BERRIZ. Sábado, 23 febrero 2019, 01:00

Con un rotundo sí por parte de las tres agrupaciones -PNV, EH Bildu y PSE-EE-, la Corporación de Berriz ha sido la primera de la comarca que brinda su apoyo a la plataforma ciudadana que lleva cerca de un año trabajando para la implantación de una atención pediátrico que dé servicio las 24 horas a la ciudadanía de Durangaldea. El alcalde de la anteiglesia, el jeltzale Orland Isoird, planteó la necesidad de realizar un «profundo análisis» para determinar el número de menores que recibe este tipo de servicio a fin de elaborar un estudio que permita «mejorar esta carencia».

La portavoz de EH Bildu, Carmen Amezua, echó en falta que no hubiese en el salón de plenos representantes de la plataforma para detallar «qué es lo que realmente quieren y cómo lo proponen hacer». En este sentido, matizó que «si no tenemos los recursos necesarios, el servicio no servirá de mucho, ya que los niños finalmente tendrían que ser trasladados a Cruces».

Concretó que los ambulatorios de la comarca carecen en la actualidad de una serie de recursos, como la realización de radiografías u otra serie de pruebas específicas, que deriva a los menores al hospital de Cruces. Para resolver las dudas que se presentan en este sentido, consideró oportuno mantener un encuentro con representantes de la plataforma Pediatría 24H a fin de determinar una propuesta «entre todos»

Para la única representante de la agrupación socialista, Carmen Marco, este servicio «garantizaría un bienestar social», por lo que no dudo en apoyar la moción avalada por 4.000 firmas de progenitores de los diferentes municipios del Duranguesado. Desde la plataforma insistían en la moción que «12.500 menores de la comarca son usuarios de pediatría. Esta forma de dar el servicio nos parece un agravio, ya que estos menores están siendo privados de derechos básicos recogidos en las leyes, como el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones».

«Una agónica hora»

Desde la plataforma ciudadana recuerdan que el pueblo de Berriz, con 757 niñas y niños, pertenece a la organización sanitaria integrada en el hospital de Galdakao, que al carecer también de este servicio de urgencias pediátricas, los menores tienen que ser evacuados a Cruces y Basurto. Hacen hincapié también en que «hay madres y padres que prefieren desplazarse hasta Mondragón, ya que llegar hasta estos hospitales sin pasar por el peaje puede suponer más de una agónica hora sin que el menor esté recibiendo la atención sanitaria que necesita».

A lo largo de cerca del año que se constituyó el colectivo ciudadano Pediatría 24 H, no ha cesado en reclamar la necesidad de adecuar este servicio en Durangaldea. Tras el rechazo por parte del Ayuntamiento de Durango, con el voto de calidad de la alcaldesa, y el del consejero de Salud, que «lejos de dar explicaciones y buscar soluciones, presumió del sistema», la plataforma busca ahora el apoyo de los ayuntamientos de la comarca.