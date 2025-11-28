Berriz inicia un plan integral para renovar varias calles y accesos industriales La intervención, con una inversión de 146.492 euros, mejorará el pavimento en catorce puntos del municipio y reforzará la seguridad vial

Leire Merino Berriz Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:02

Berriz ha puesto en marcha esta semana un plan integral de renovación del firme que actuará en catorce puntos diferentes de la localidad, abarcando tanto zonas residenciales como áreas vinculadas a la actividad económica. La intervención, con un presupuesto de 146.492 euros, busca mejorar el estado del pavimento, reforzar la seguridad vial y garantizar un tránsito más cómodo en calles y accesos donde el desgaste era evidente. El calendario de ejecución contempla un mes de trabajos y suma además una ampliación de 400 metros cuadrados respecto a la propuesta inicial.

Las primeras labores han comenzado en Abeletxe Auzoa, concretamente en el camino peatonal, y avanzarán de manera progresiva hacia el resto de espacios seleccionados. Entre ellos figuran Zengotitabengoa, Padura Zeharkalea, Geltoki kalea, Maturana etorbidea, Iturritza, el aparcamiento de Olakueta y la explanada situada frente a la pista de skate de Berrizburu. En el polígono de Eitua, una zona por la que transitan de forma habitual vehículos pesados, se reforzará el suelo con el propósito de evitar hundimientos y alargar la vida útil del pavimento.

El proyecto fue redactado por la empresa Inforlur S.L. en julio de este año y salió a licitación con un importe base de 184.918 euros. Finalmente, Asfaltos Uribe S.A. obtuvo la adjudicación en octubre tras presentar la oferta más ventajosa, con una rebaja superior a los 38.000 euros y una mejora notable en la superficie a renovar. La financiación corre a cargo de la partida municipal destinada a infraestructuras viarias, que asciende a 195.250 euros en el presupuesto vigente. Con esta actuación, el Ayuntamiento avanza asimismo en su labor de mantener «en buenas condiciones las calles y espacios públicos del municipio».