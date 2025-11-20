Berriz impulsa cine, teatro, talleres y movilizaciones para reivindicar el 25N

Leire Merino Berriz Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

Berriz ha organizado una programación diversa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El día 23, a las 19.00 horas, se proyectará la película 'Acosadas' en la Casa de Cultura, y el 26, a las 18.30, se podrá ver en el mismo lugar el documental 'For Sama', en versión original con subtítulos en euskera y entrada gratuita. Por su parte, el 29 habrá cuentacuentos y la obra teatral 'AMAK', mientras que el 30 se celebrará una sesión de bertsos. La jornada central tendrá lugar el 25 e incluirá movilizaciones, talleres dirigidos a la infancia y adolescencia, y la instalación del tejido elaborado por el grupo de tejedoras. El Ayuntamiento anima a la ciudadanía «a participar y reforzar la igualdad y la implicación social».

