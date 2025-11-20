El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La jornada central tendrá lugar el día 25. B.U

Berriz impulsa cine, teatro, talleres y movilizaciones para reivindicar el 25N

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar para avanzar hacia «un municipio más igualitario, seguro y comprometido»

Leire Merino

Leire Merino

Berriz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Berriz ha organizado una programación diversa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El día 23, a las 19.00 horas, se proyectará la película 'Acosadas' en la Casa de Cultura, y el 26, a las 18.30, se podrá ver en el mismo lugar el documental 'For Sama', en versión original con subtítulos en euskera y entrada gratuita. Por su parte, el 29 habrá cuentacuentos y la obra teatral 'AMAK', mientras que el 30 se celebrará una sesión de bertsos. La jornada central tendrá lugar el 25 e incluirá movilizaciones, talleres dirigidos a la infancia y adolescencia, y la instalación del tejido elaborado por el grupo de tejedoras. El Ayuntamiento anima a la ciudadanía «a participar y reforzar la igualdad y la implicación social».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  8. 8 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Berriz impulsa cine, teatro, talleres y movilizaciones para reivindicar el 25N

Berriz impulsa cine, teatro, talleres y movilizaciones para reivindicar el 25N