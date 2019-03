Berriz implantará el Servicio de Atención Ciudadana a finales de mes NAHIKARI CAYADO BERRIZ. Martes, 5 marzo 2019, 22:45

Con el firme objetivo de mejorar el servicio que ofrece a la población, el Ayuntamiento de Berriz ha decidido implantar un Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en la planta baja de la Casa Consistorial. Los trabajos de acondiconamiento, que se esperan concluir a finales de este mes, rondarán los 54.000 euros, de los cuales 22.000 euros han sido transferidos de la partida dirigida a los gastos de la Mancomunidad. Esta desviación del dinero destinado al órgano supramunicipal llevó a EH Bildu a oponerse a este proyecto en el último pleno. La única representante del grupo socialista también optó por abstenerse.

«No estamos en contra de contar con un servicio del SAC, pero no vemos admisible utilizar el dinero destinado a la Mancomunidad», argumentó la portavoz de la coalición. En este sentido, Karmen Amezua, calificó de «vergonzosa» esta actuación. ¿Es que no hay proyectos para desarrollar en la Mancomunidad? De habérnoslo preguntado, os habríamos hecho más de una propuesta, o ¿es que acaso no hay exclusión social?», planteó.

El alcalde, Orland Isoird aclaró que «se trata de una cantidad de dinero de dos partidas que no se iban a gastar antes de que finalizase el año, ya que el decreto es de finales de diciembre». Asimismo, añadió que «claro que hay necesidades, pero creemos que el servicio del SAC tiene prioridad».

La explicación del regidor no satisfizo a Amezua, quien recriminó no haber informado a EH Bildu de las actuaciones que se acometerán en el Servicio de Atención Ciudadana. «No sabemos cómo va a ser, no nos habéis informado de nada», protestó antes de emitir su voto contrario.

Isoird informó que los técnicos municipales han estado todo un año formándose para poder «dar el mejor de los servicios a la ciudadanía. La idea es poder atender a los usuarios en la primera planta, sin tener que andar desplazándose por diferentes salas», aclaró el alcalde de la anteiglesia. El nuevo espacio contará con tres despachos en la planta baja del Consistorio.