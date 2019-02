Baserritarras se concentran en Durango por un mercado digno Denunciarán el abondono y dejadez de las instalaciones mañana, a partir de las 13.00 horas frente a Landako Gunea MANUELA DÍAZ DURANGO. Sábado, 9 febrero 2019, 01:00

Los baserritarras que cada sábado se reúnen en la plaza del mercado de Durango para vender sus productos ecológicos y de kilómetro 0, quieren hacerse ver y oír. Con el propósito de reivindicar unas instalaciones dignas y convertir el mercado baserritarra de la villa en motor del comercio local, se concentrarán mañana a partir de las 13.00 horas frente al pabellón multiusos de Landako, donde se desarrolla a partir de hoy la feria vasca de sostenibilidad ambiental Berdeago, cita obligada desde hace siete ediciones de los seguidores de las energías renovables, la movilidad sostenible, y los productos ecológicos y naturales.

En opinión de este colectivo, el mercado de Durango no está siendo testigo del aumento de la demanda de productos de cercanía y ecológicos. «Si la gente de verdad apuesta por este tipo de productos como parece que hace, ¿por qué nos cuesta vender nuestros productos?», lamenta Román Bengoa, representante de los productores de caserío que se dan cita en la villa. El abandono y dejadez de las instalaciones no ayudan. Según Bengoa, las pintadas y suciedad, no anima a entrar. «Hay sábados que está tan sucio que da asco».

El Consistorio, a su juicio, «ha dejado morir» la plaza, que en las dos últimas décadas ha pasado de no tener espacio para más puestos a contar con apenas una docena de productores sin tener en cuenta las pesonas jubiladas las que se dedican a la reventa de productos-.

Dinaminación del comercio

Al margen de unas instalaciones dignas y convertir la plaza en el motor del comercio local, solicitan una dinamización del mercado junto con Dendak Bai que redunde en el comercio de Durango, que se prime a los productores frente a los revendedores, así como que se aplique la normativa vigente del mercado de productos de caserío.

Este lunes se ha convocado la mesa de baserritarras después de permanecer inactiva durante los últimos cuatro años. En ella tomarán parte representantes del Ayuntamiento, de la agrupación de desarrollo rural Urkiola, el colectivo de comerciantes Dendak Bai, baserritarras y productores de puestos fijos. El objetivo será revisar el reglamento del mercado de baserritarras y adecuarlo a la nueva norma.