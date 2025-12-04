«Los bares de Durango doblamos las ventas con la Azoka» Los hosteleros de la villa preparan cientos de bocadillos y pintxos desde mañana y hasta el próximo lunes con la llegada de miles de visitantes de todo Euskadi, Navarra e Iparralde

El bar Ibaizabal en la zona de Landako es uno de los que más pintxos y bocadillos vende

Desde mañana y hasta el próximo lunes, 8 de diciembre, Durango se convertirá una vez más en el epicentro de la cultura vasca con la celebración de la Azoka, una cita que reunirá a miles de personas en torno a la literatura, la música y la creación en euskera.

Los bares y establecimientos de la villa se preparan estos días para recibir a visitantes del resto de Bizkaia, Guipúzcoa, Álava, Navarra y norte de Francia. Borja Olea, que regenta el bar Kuttun, ofertará bocadillos de jamón, lomo y queso, vegetal, pollo, además de diferentes tipos de patatas (normal, cebolla, jamón y queso, picante...). «El sábado y domingo son los días en los que se concentra una mayor cantidad de gente. Doblamos la caja, incluso más que en San Faustos y no paramos de trabajar», subraya.

Uno de los locales más conocidos es el centro Palentino, paso de muchos visitantes que siempre toman un café o un caldo caliente, además de diferentes pintxos. «Damos bocadillos y pintxos donde destacan la tortilla, el lomo y bacon. El sábado es el día más fuerte y viene mucha gente del norte de Francia y Navarra», subraya Deiane Fernández.

A escasos metros de este establecimiento, en el bar Momotxo preparan todo tipo de tortillas, una de sus grandes especialidades, donde no faltan las de jamón york y queso, picante, boletus... «Trabajamos con dos días de antelación y mantenemos la comida en un sitio caliente. Es muy parecido a fiestas de San Faustos, incluso diría que más intenso, porque vienen miles de personas. Muchos de ellos vienen con reserva previa para asegurarse el sitio. Estamos muy contentos», subraya Rosana, una de las trabajadoras. También ofertan bocadillos de lomo y queso, pechuga, bacon, hamburguesas, platos combinados, croquetas, patatas y patatas bravas.

Los visitantes, tras visitar los alrededores de Landako Gunea, se adentrarán en el interior del casco viejo y las editoriales de libros y asociaciones culturales juegan un factor fundamental, como bien señala Jose Moya, del bar Txanto en la calle Goienkale. «Trabajamos con compañías como Argia, Ibaizabal, la asociación Gerediaga -organizadora de la feria o la empresa musical Baga Biga. Damos comidas en tres turnos de 13.00 a 14.00 horas, de 14.00 a 15.00 y otro turno hasta las 16.00 horas. Además, uno de los días, también tendremos ambiente de música vasca con la trikitixa y el músico Hegoi Petite», confiesa, antes de resaltar que además de los pintxos y raciones de gildas, su fuerte es el comedor.

Los platos de cuchara, los más cotizados

Todos los que quieran, con reserva previa, podrán disfrutar de un menú 'Azoka' de 20 euros por persona con un plato a elegir de primero entre legumbre, pasta, arroz y verdura. «En cuanto al segundo, suele haber cerdo, ternera, pollo, pescado y postre con agua y vino incluido, pero yo diría que el plato de cuchara es uno de los más cotizados, sobre todo en esta época del año. Es un muy buen mes, porque se suma a las comidas de empresa y a la cercana Navidad», detalla.

En el corazón de la zona antigua de la localidad, cerca del arco de Santa Ana, el bar Anboto es un establecimiento al que todo el mundo acude. «Trabajamos como en fiestas de Durango y este sábado será el día más importante, con visitantes de Guipúzcoa, Navarra e Iparralde. Hacemos mucha caja y se trabaja muy bien», confiesan desde este rincón.

Mientras, Andrés, del bar Sorgin, confiesa que «Durango va a estar a rebosar de cultura por los cuatro costados». «Una oportunidad única para disfrutar de nuestras calles y por supuesto de nuestra hostelería. En nuestra barra podéis encontrar todo tipo de pinchos variados así como una selección de tortillas de patata que siempre son un acierto. Y que decir de nuestros bocadillos, con el pan recién horneado harán las delicias de todo aquel que nos visite. Siempre con el mejor servicio y atención, os esperamos en el Sorgin!!! Gora Liburu eta Disko Azoka eta Gora Durango!!!«, detalla.

Los bares del Sorgin, Momotxo y Txanto con los mejores platos para visitantes. J.G.L.

Los durangueses tampoco suelen fallar a la cita, como es el caso del vecino Josean Sainz. «No me pierdo los cientos de stands de la Azoka y me hace una especial ilusión la feria de artesanía de la plaza del Mercado que alcanza su XXIX edición y habrá 53 exposiciones. El ambiente que se genera es lo mejor, es muy sano y le da mucha vida al pueblo y a la hostelería», confiesa.

Servicios especiales de transporte público

Euskotren reforzará sus servicios durante todos los días de la Azoka. A lo largo de la jornada, se aumentarán especialmente las frecuencias entre Amorebieta-Etxano y Zaldibar, permitiendo que las personas visitantes aparquen sus vehículos en municipios cercanos y continúen el trayecto en tren hasta el centro de Durango.

Además, el viernes 5 y el domingo 7 por la mañana se ofrecerá el mismo servicio previsto para el sábado, con una frecuencia de paso de dos horas. El lunes 8 de diciembre no habrá refuerzos especiales. En el servicio por carretera, Bizkaibus reforzará la línea Elorrio–Durango, una conexión muy utilizada durante la feria.

Aparcamientos disuasorios y lanzadera gratuita desde Iurreta

Aunque se habilitarán zonas de aparcamiento en distintos puntos de Durango —como San Roke, la estación de tren, Tadu, Tabira o Alcampo—, se recomienda reducir el uso del vehículo privado para evitar retenciones y facilitar una movilidad más fluida.

Además, quienes lleguen desde otras localidades podrán dejar sus coches en aparcamientos disuasorios cercanos. La ubicación de estos espacios puede consultarse aquí: Mapa de aparcamientos. Como complemento, estará operativo un servicio gratuito de autobús lanzadera entre Iurreta y el recinto de la feria el viernes y sábado, en horario de 10.00 a 20.00 horas y el próximo lunes, de 10.00 a 18.00 horas.

Refuerzo de servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Durango llevará a cabo un refuerzo en el servicio de limpieza debido al aumento de personas que se espera en la ciudad durante la celebración de la Durangoko Azoka. El objetivo es mantener los espacios públicos limpios y en buen estado para todos los ciudadanos y visitantes. Se instalarán contenedores adicionales en lugares estratégicos como la explanada de Landako, detrás de Plateruena y en las zonas cercanas entre Landako Gunea y el parque Ibaizabal. Estas medidas facilitarán la correcta gestión de los residuos y apoyarán el compromiso de Durango con la sostenibilidad.

El servicio de limpieza contará con dos baldeadoras (normalmente se utiliza una), cuatro barredoras y dos camiones de recogida trasera. Durante el día, diez operarios, algunos con carritos y otros con vehículos Goupil. En el turno de tarde, se sumarán dos personas adicionales y por la noche, dos camiones se encargarán de la recogida de residuos.