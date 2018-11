LA CLAVE El Ayuntamiento de Abadiño desoye la demanda de 1.400 personas para rebajar el IBI El público llenó el salón de plenos ante la demanda de una rebaja en el pago del IBI. / N. CAYADO La propuesta de la nueva plataforma vecinal fue presentada por EH Bildu, que a su vez solicitó estudiar la legalidad de la ayuda a los caseríos para abonar esta tasa NAHIKARI CAYADO ABADIÑO. Viernes, 2 noviembre 2018, 01:00

La propuesta de una nueva plataforma de Abadiño para pedir al Ayntamiento que se reduzca el tipo que se aplica sobre el Impueto de Bienes e Inmuebles (IBI), uno de los más elevados de la provincia y el más alto de la comarca, no salió adelante en el último pleno. Independientes y PNV votaron en contra de la demanda que fue presentada a modo de moción por EH Bildu con el respaldo de la firma de 1.400 personas. Varias decenas de ellas acudieron al pleno para mostrar su malestar tanto por el alto precio que cobran.

La coalición también se sirvió del pleno para instar al Ayuntamiento que se estudien las ayudas que se han decidido otorgar para abonar el IBI en los caseríos. «No vemos factible que una subvención se utilice para solventar un impuesto establecido por el Consistorio. No tiene lógica y exigimos que se estudie de una manera jurídica para saber si lo que se está haciendo es legal o no», matizó su portavoz. Mikel Urrutia fue más allá al aseverar que «tememos que las personas beneficiarias tengan que devolver el dinero en un futuro».

Algunas de las personas presentes también alzaron la voz para mostrar su disconformidad. «No me sirve de nada que me deis ayudas cuando yo ya lo he pagado», manifestó una mujer, que exigía una rebaja del impuesto por ser «el más alto del duranguesado y de los más altos de Bizkaia».

«¿De qué me sirven todos los servicios si donde yo resido ni siquiera dispongo de farolas?»

El alcalde, José Luis Navarro, salió al paso arremetiendo contra la coalición. «Cuando se difunden informaciones de forma demagógica solo se consigue provocar confusión en la ciudadanía, algo a lo que Bildu y su entorno nos tienen muy acostumbrados», subrayó.

Navarro matizó también que si el IBI en Abadiño es «ligeramente» más alto que en otras localidades se debe a la «dispersión de los núcleos de población y la consiguiente duplicidad de servicios. ¿Cuántos municipios conocéis con dos haurreskolas, tres colegios, tres casas de cultura o dos Hogares de Jubilado?», espetó el regidor.

«No nos intentes engañar»

Por contra, el alcalde de Abadiño defendió que el impuesto de vehículos es el más bajo, al igual que las obras menores, aquellas que no superen los 20.000 euros, están exentas de impuestos. «Por no hablar de las ayudas que ofrecemos para la instalación de ascensores y rampas o la eliminación de barreras arquitectónicas», agregó Navarro.

Aludió también a la necesidad de abonar las tasas e impuestos establecidos porque, de lo contrario, «no podremos disfrutar de los servicios que disponemos. Nadie quiere renunciar a ellos, pero poca gente se detiene a analizar si podemos costearlos».

Pero todos estos argumentos no lograron calmar al colectivo vecinal que acudió a la sesión plenaria. «¿De qué me sirven a mí todos estos servicios, si donde yo resido ni siquiera dispongo de farolas?», preguntó visiblemente enfadado el propietario de un caserío de la anteiglesia. «Los que vivimos en las zonas rurales pagamos la mayor cantidad de IBI y lo justificas con que ofreces muchos servicios... ¿pero en qué nos favorecen a nosotros?», apostilló.

A continuación, una vecina sobresaltada tomaba la palabra para matizar que «en el resto de municipios de la comarca también tienen sus servicios e inversiones, así que no nos intentes engañar».