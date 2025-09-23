Aumentar la seguridad, reforzar la limpieza y el «respeto a los demás», entre las prioridades para unas mejores fiestas de Durango Vecinos, asociaciones, partidos políticos y Policía Municipal apuestan por unos San Faustos más representativos e inclusivos y una mayor convivencia

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 23 de septiembre 2025, 16:31

Cómo lograr unas fiestas de Durango más representativas, inclusivas y enriquecedoras para toda la ciudadanía y mejorar la seguridad y la convivencia durante el resto del año. Una veintena de vecinos, representando a diferentes asociaciones, colectivos, comerciantes y hosteleros debatieron el pasado lunes largo y tendido en el primer encuentro participativo sobre los días festivos, del 10 al 19 de octubre.

La recién creada Mesa de Seguridad y Convivencia está compuesta por una amplia representación de la sociedad duranguesa: partidos políticos con representación municipal, asociaciones vecinales, colectivos de mujeres, representantes de las AMPAS de los centros educativos, comerciantes, hosteleros y colectivos vulnerables. Más allá de las entidades representadas, el espacio está abierto a la participación directa de cualquier persona interesada.

El vecino del casco viejo, Jose Mari Arrillaga, recalca que en esta zona de la localidad se acumula una gran cantidad de gente, sobre todo en los bares. «En fiestas las carrozas suelen y en épocas como carnavales o Azoka son frecuentes los botellones. Ahora, las carrozas son plataformas que desprenden un ruido y una música atronadora», reconoce.

Los diferentes vecinos trabajaron en grupos pequeños analizando las diferentes propuestas y eligiendo un representante. Otro de los pauntos que analizaron es la necesidad de una mayor seguridad y un refuerzo de limpieza.

Mientras, la vecina de Madalena, Cristina, subrayó que las fiestas deberían pensar o estar más orientada a los adolescentes. «En mi opinión, está muy enfocada a niños y luego a gente adulta. No hay muchos talleres para adolescentes y también hay que dar un paso más en la integración de diferentes colectivos que tengan problemas auditivos, TDA, autismo... También debe aumentar la seguridad en los barrios periféricos de la localidad, porque hay zonas que están empezando a ser conflictivas», manifestó«, detallaba.

El respeto a los demás en las fiestas es de vital importancia. «Hay veces que no se deja trabajar al personal de la limpieza, ni a la policía municipal y entre todos, tenemos que colaborar para que nos respetemos entre todos», detalló.

El encuentro también congregó a los representantes de los cinco partidos políticos del Ayuntamiento (PNV, PSE, EH Bildu, Herriaren Eskubidea y PP). «Se trata de la primera experiencia desde la creación de la Mesa de Seguridad, y será enriquecedora cuanto mayor sea la implicación ciudadana. Cuantas más voces escuchemos, más representativas serán nuestras fiestas», reconoció la concejala de Seguridad, Josune Escota (PNV).

«Necesitamos de la colaboración ciudadana y de la información que todos los vecinos de Durango puedan aportarnos, es una oportunidad para poder colaborar y resolver conflictos que no siempre conllevan una intervención policial. Se va a poder solucionar problemáticas mñas concretas en temas que ocasiones una mayor preocupación dentro de la ciudadanía», subrayó la Policía Municipal.