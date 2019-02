Atxondo incluirá en sus presupuestos una cocina para el colegio

El Ayuntamiento de Atxondo incluirá en los presupuestos de este ejercicio una partida económica para poder habilitar este verano una cocina en el colegio público de la localidad. El acuerdo se dio a conocer en el transcurso de la reunión que representantes de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y de la plataforma Berton Bertokoa han mantenido recientemente con concejales de EH Bildu, que gobierna la localidad, y del PNV.

A pesar de contar con el apoyo unánime de la Corporación , la instalación de la cocina en el colegio de Atxondo debe recibir el visto bueno del Departamento de Educación del Gobierno vasco. «Pedimos a la consjera Cristina Uriarte que no deje en segundo nivel a la escuela ni a los padres y que nos ayude económicamente, o que al menos, no nos ponga trabas», exponen desde Berton Bertokoa, plataforma integrada por progenitores de once colegios de la comarca que reclaman libertad en la gestión de los comedores

En demanda de estas reivindiaciones, se han colocado decenas de platos de plástico en diferentes zonas públicas de Atxondo. Esta misma acción también se ha llevado a cabo hace unos días en el colegio Zabalarra de Durango. Tanto este último centro de la villa, como el instituto Juan Orobiogoitia de Iurreta y la escuela de Zaldibar se encuentran a la espera de recibir una respuesta por parte de sus correspondientes ayuntamientos para poder materializar su deseo de disponer de cocina en estos centros escolares y gestionar así sus propios comedores, en los que se pretende dar cabida a los alimentos que se producen en la comarca.