Atxondo apuesta por mantener sus bosques en buen estado El Ayuntamiento de Atxondo aboga por mantener en buen estado los bosques de la localidad. / E. C. Contempla una partida dentro de sus presupuestos, que dedican 417.000 euros al capítulo de inversiones, a la adquisición de terrenos abandonados NAHIKARI CAYADO ATXONDO. Martes, 5 marzo 2019, 22:46

Las arcas municipales de Atxondo atraviesan un buen momento. La reducción de la deuda, que se eleva a 270.000 euros - la mitad de la que tenía a comienzos de esta legislatura-, permite una mayor inversión en los presupuestos para este ejercicio. Las cuentas, aprobadas con los votos de EH Bildu y la abstención del PNV, contemplan 417.000 euros a varios proyectos, entre los que se encuentra una partida para mantener en buen estado los bosques de la localidad. «Se trata de dar una oportunidad a todas aquellas personas que tienen un terreno y, por el motivo que sea, no lo tienen cuidado o a las futuras generaciones que no se quieren hacer cargo de ellos», matizó el alcalde, David Cobos. De esta manera, Atxondo pretende que los bosques «estén cuidados y no abandonados».

El Ayuntamiento presume de contar con un presupuesto de 1.880.249 euros, de los que 417.000 euros serán destinados a inversiones. «Bonita cantidad», admite el regidor, quien a renglón seguido apunta que «no es un plan estratégico de cara a las elecciones, ya que yo no repetiré como candidato». En este capítulo destaca, más que por su cantidad, la apuesta por la conservación del medio ambiente. Con el propósito de mantener en buenas condiciones los bosques, se ha dirigido una pequeña partida de 34.000 euros para crear «un bosque urbano».

Como novedad también resalta la apuesta del Consistorio por dotar de iluminación a los caseríos del valle. El Consistorio se hará cargo del mantenimiento anual de las farotas, pese a que consumirán la energía de cada vivienda, que deberán solicitar la instalación en el Ayuntamiento. Esta actuación cuenta con una pequeña partida de mil euros, no por ello menos importante, «suficiente para cubrir los gastos que generan las luces Led», aseguró el mandatario.

La implantación de una cocina en el centro escolar también cuenta con una partida presupuestaria. A pesar de que el Ayuntamiento no podrá acondicionarla hasta que cuente con el visto bueno del Gobierno vasco, ya cuenta con una 60.000 euros para las obras. «Es un compromiso que tenemos con el centro. En cuanto podamos, se habilitará», subraya Cobos.

Reurbanización de Barraski

Las cuentas de este año contemplan otros 65.000 euros para la implantación de la Casa de Cultura en el antiguo caserío de Urkizu. Esta es la mayor cuantía en el desglose de inversiones, que dedican otros 50.000 euros a reurbanizar y reordenar el tráfico rodado en la zona de Anbotope y Barraski. «Es una actuación que tenemos pendiente desde el año pasado y que esperamos acometer este ejercicio», matizó el regidor.

A los barrios de Axpe y Arrazola, por otro lado, se les ha asignado 30.000 euros repartidos a partes iguales para arreglar los imperfectos que pueda haber en la zona. El polideportivo de Axpe, donde se encuentra el frontón, también saldrá beneficiadoen los presupuestos de este año. Incluyen 25.000 euros a renovar los vestuarios debido al deterioro que presenta este servicio, con más de 25 años de antigüedad.

La Casa Consistorial también será sometida a un lavado de cara con la reorganización de las oficinas para ofrecer «un trato más personal a los usuarios», así como el arreglo del simbólico árbol.