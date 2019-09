El PNV aspira a recuperar la Mancomunidad con los Independientes El presidente en funciones Aitor López y la candidata de EH Bildu Ane Abanzabalegi. / N. CAYADO EH Bildu presenta a Ane Abanzabalegi como candidata a la presidencia en el pleno del miércoles, mientras el grupo jeltzale no desvela aún su identidad NAHIKARI CAYADO ABADIÑO. Miércoles, 11 septiembre 2019, 23:23

La legislatura de EH Bildu al frente de la Mancomunidad de Durango, con el apoyo de Herriaren Eskubidea, llegará a su fin la próxima semana. En el pleno de consstitución, programado para el miércoles según se dio a conocer ayer, el PNV podría recuperar la presidencia del órgano supramunicipal con el apoyo de los Independientes. «Tiene los los números para ganar», reconocía su actual responsable, Aitor López, que se mantiene de edil por parte de la coalición en Zaldibar.

Pero López no da todo por pérdido. «Si pensáramos que no tenemos opciones, no hubiésemos presentado la candidatura», manifestaba en la casa de Astola, sede de la Mancomunidad, junto a la candidata soberanista, Ane Abanzabalegi. La concejal de Durango se muestra dispuesta a continuar con el trabajo desarrollado en estos últimos cuatro años, así como a tender la mano a «cualquier formación que quiera mejorar la comarca», matizó.

El presidente en funciones se mostró « muy contento» con la gestión desarrollada junto a Herriaren Eskubidea. Entre los logros alcanzados aludió a que la Oficina Municipal de Información al Consumidor se ha convertido «en referente, siendo una de las tres más relevantes de Euskadi en cuanto a número de reclamaciones».

López hizo especial hincapié también en haber conseguido que el albergue «ofrece servicio todo el año, en lugar de hacerlo solo en invierno». Aludió también en la mejora del servicio de recogida de basuras, con la compra de tres camiones y un coche nuevo, así como la ampliación del contenedor marrón, que ha llegado a todos los municipios. Destacó también la incorporación del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano al polo de competitividad y el «éxito» de los cursos de Behargintza.

«Rumores naturales»

La coalición soberanista cuenta en esta legislatura con una docena de representantes, uno menos que el PNV, es por ello que con el apoyo del único representante de los Independientes de Abadiño ya conseguiría gobernar la Mancomunidad. Herriaren mantiene su asiento.

El teniente de alcalde en Abadiño Javier Crespo tiene la llave del gobierno, pero no desveló su voto a este periódico. «Hay un compromiso con el PNV para gobernar Abadiño pero tendrá que dar el visto bueno a las condiciones que nuestro grupo ha planteado para apoyar la investidura en la Mancomunidad», matizó.

Tanto él como Mireia Elkoroiribe, portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Durango, aseguraban que se habían enterado ayer mismo de que el pleno se celebrará la próxima semana. Esta última, que representará a la villa junto a Josune Escota y Joana Irala, suena como la candidata del grupo jeltzale a presidir la Mancomunidad. Sin embargo, ella aseguraba que son «rumores naturales», pero no fue más allá. Representes del grupo jeltzale tampoco aclararon la incógnita sobre la identidad de la persona que optará a hacerse con el bastón de mando del ente supramunicipal.