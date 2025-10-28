La asociación cultural Gerediaga premiará a los jóvenes investigadores La iniciativa tiene como objetivo impulsar entre la juventud la afición por el cuidado y la difusión del patrimonio, la historia, la cultura y la sociedad del Duranguesado

Javier García Legorburu Durango Martes, 28 de octubre 2025, 12:27

La asociación cultural Gerediaga, organizadora de la Azoka, lanzó ayer la quinta edición del premio para jóvenes investigadores del Duranguesado con el objetivo de impulsar la afición por el cuidado y la difusión del patrimonio, la historia, la cultura y la sociedad de la comarca. En la quinta edición del certamen, se promocionará y dará a conocer un trabajo de investigación y divulgación en euskera. Habrá una única categoría y podrán presentarse personas hasta 35 años, de forma individual o en grupo. El único premio, para el estudio ganador, será de 1.500 euros y el plazo de presentación concluye el 14 de junio de 2026.

El tema o área debe estar ubicado en la comarca. Puede ser una labor de investigación, creación o divulgación de cualquier campo de conocimiento: historia, sociedad, cultura, lengua, economía, patrimonio, territorio, turismo, música... La obra debe presentarse íntegramente en euskera, el trabajo tiene que ser original y se podrá presentar en cuatro formatos: artículo, póster académico, audiovisual o podcast.

Puede ser un trabajo individual o de grupo. El solicitante deberá tener fijada su residencia en el Duranguesado, y si se trata de un trabajo en equipo, el requisito tendrá que cumplirlo al menos uno de sus miembros. El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el 14 de junio de 2026.

