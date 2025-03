La artista Heitxi presenta su primer disco 'Berreraikitze aroa' en Amorebieta

Leire Merino Amorebieta Lunes, 3 de marzo 2025, 15:27 Comenta Compartir

El próximo viernes, Heitxi, nombre artístico de Eider Etxeandia, se subirá al escenario de Zornotza Aretoa con el objetivo de presentar su primer disco, titulado 'Berreraikitze aroa'. El concierto comenzará a las 20.00 horas y promete ser un evento significativo para la artista y su público. «No podría haber mejor sitio; creo que a todo el mundo le hace ilusión poder empezar en su propio pueblo», ha asegurado la intérprete.

«Se trata de un proyecto muy personal que refleja el desarrollo de reconstrucción de la identidad». Gracias a una narrativa introspectiva, explora la evolución de descubrir quiénes somos, enfrentándonos a los miedos, superando los obstáculos y aceptando y abrazando los cambios. Musicalmente, el disco fusiona estilos modernos como la electrónica con sonidos tradicionales de la cultura vasca, como la trikitixa y el pandero. «No me gusta etiquetar mi estilo porque no me cierro a nada», ha explicado.

El álbum consta de una introducción y nueve temas, lo que lo convierte en un trabajo extenso para un debut. Hay canciones de diferentes géneros, baladas y también algunas bailables. Incluye sencillos como 'Akelarre askea' y 'Lema eta lekukoa', en colaboración con Bele e Ines Osinaga respectivamente. «Ya está disponible en plataformas musicales, a fin de que a la gente le dé tiempo a aprenderlas antes de la función», ha dicho. Para su presentación en vivo, la cantante ha reunido a un cuarteto de jóvenes, creando un espectáculo que unifica música y audiovisuales. «Desde el primer momento tenía claro que quería un grupo compuesto por mujeres», ha afirmado. El equipo, integrado por Onditz Ugarte, Ane Falagan, Urtza Jauregi y Garazi Arriaga, proviene de Amorebieta y Gernika.

La selección de su banda fue un proceso cuidadoso. Ane, quien toca el bajo, y Urtza, al teclado, fueron descubiertas en la escuela de música local, donde Etxeandia se acercó con el fin de preguntar si contaban con alguna mujer preparada para una iniciativa de este tipo. En el caso de Onditz, la trikitilari, ya compartían una conexión previa, habiendo tocado juntas en la romería Sutik. Garazi, la baterista, fue elegida por su talento, ya que Heitxi la había visto actuar en varias ocasiones con el conjunto musical de Gernika, Mikosis, y al contactarla, decidió unirse a ellas. Con edades que oscilan entre los 18 y 27 años, ofrecen una energía fresca y dinámica. «A veces se piensa que por no ser mayores no se tiene la suficiente madurez sobre el escenario, pero a modo de comienzo a mí me parecía una ocasión bonita», ha reflexionado.

A tan solo cuatro días de la actuación, ya quedan menos de la mitad de las entradas disponibles. A un precio de 6,50 euros, aún pueden adquirirse a través de la página www.sarrerakzornotzaaretoa.com. «Quedan las últimas, así que yo que vosotros las compraba ya», ha concluido divertida.