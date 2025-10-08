El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en ondareabizkaia.eus. E.C

El arte y la arquitectura, protagonistas del fin de semana en Garai y Mañaria

Dos visitas guiadas, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, permitirán conocer el recinto fortificado de Tromoitio y las canteras de Angurreta

Leire Merino

Leire Merino

Garai y Mañaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:15

Comenta

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que este año conmemoran su 25 aniversario con más de 250 actividades gratuitas en Bizkaia, Garai y Mañaria ofrecerán el fin de semana dos propuestas que unen pasado, paisaje y creación artística. Ambas se integran dentro del eje temático de esta edición, dedicado a la herencia arquitectónica, y buscan acercar a la ciudadanía mediante experiencias vivas y accesibles.

El sábado, a partir de las 11.00 horas, la cita tendrá lugar en Garai. Allí, se visitará el recinto fortificado de Tromoitio, un ejemplo de las construcciones que los antepasados de la zona levantaban en las cumbres de su entorno con el fin de vigilar el territorio y los caminos de acceso.

El domingo, desde las 10.30 horas, la visita se trasladará a Mañaria, donde la protagonista será la cantera de Angurreta, situada a escasos metros del Parque Natural de Urkiola. Tras haber cesado su actividad en la década de los setenta, el espacio ha sido recuperado por la asociación Angurreta Harrobia Kultur Elkartea con el propósito de ofrecer una experiencia que combina arte y naturaleza. Durante el recorrido se contextualizarán los orígenes de la explotación del mármol, las técnicas empleadas para su extracción y, posteriormente, se pasará a ver la instalación del artista japonés Tadanori Yamaguchi, además de otras esculturas y rincones.

La asociación Gerediaga es la encargada de coordinar la oferta del Duranguesado junto a los distintos ayuntamientos y la Diputación Foral de Bizkaia. Asimismo, las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en ondareabizkaia.eus.

