El Arriola celebra su 30 aniversario con un «humilde» homenaje Integrantes de la Asociación Arriola Kultur Aretoa que gestionan este espacio veterano. / ARRIOLA Kukai, Logela Multimedia y Ander Lipus participarán en el acto, que dará comienzo a las 20.30 horas, en este espacio «referente para la cultura de la localidad» NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Viernes, 19 octubre 2018, 02:00

«Para nosotros es todo un logro poder celebrar las tres décadas de vida delArriola», matiza orgulloso Aitor Iriarte, uno de los integrantes de la Asociación Arriola Kultur Aretoa e impulsor de este espacio a finales de los años ochenta. Durante todos estos años han sido miles las personas de distintas generaciones las que han atravesado sus puertas para divertirse y entretenerse, pero sobre todo para culturizarse gracias a su amplio abanico de eventos que ofrece durante todo el año.

Tres décadas de frenética actividad. Charlas, exposiciones artísticas, conciertos y actos de toda índole han convertido al Arriola en uno de los elementos más vivos en la sociedad elorriarra. Lo que hoy en día se define como «un referente para la cultura de la localidad», comenzó siendo una «necesidad» tanto para el pueblo como para la comarca. Echando la vista atrás, Iriarte recuerda como se gestó. «Éramos muchas las asociaciones culturales en el municipio, desde los grupos de danza, hasta los de filatelia o los ecologistas, y nos dimos cuenta de que necesitábamos un punto de encuentro, un centro cultural en Elorrio».

Cada asociación se puso manos a la obra y aportó su granito de arena hasta lograr que el Ayuntamiento comprase el cine Arriola, que se encontraba vacío. «Le presionamos y llegamos a un acuerdo. Conseguimos tener una casa de cultura, un local para cada asociación y ayudas económicas. A cambio, nosotros nos encargábamos de la gestión del Arriola, y a día de hoy, así lo seguimos haciendo», explica.

«Cambio considerable»

Aitor Iriarte reconoce que el Arriola ha experimentado un cambio «considerable. Los comienzos fueron muy difíciles, porque éramos jóvenes y no teníamos ni experiencia ni referentes, pero ahora todo es mucho más fácil, sobre todo en el ámbito logístico».

Recuerda también que su apertura fue «toda una novedad en la comarca. Venía muchísima gente y siempre estaba llena. En el Duranguesado no había nada igual»,. No en vano, lo que comenzó siendo un escaparate para la cultura elorriarra, tres décadas después, ha traspasado la barrera multicultural. «En los últimos años tenemos una gran variedad de culturas y en el Arriola no se cierran las puertas a nadie. Los que estén interesados en utilizar las instalaciones no tienen más que pedir las llaves, y si el local está libre, puede acceder quien quiera», matiza Iriarte.

Hoy es un gran día para los amantes de la cultura que se darán cita en el Arriola a partir de las 20.30 horas para disfrutar de un «humilde» homenaje a todos estos años de trayectoria. El evento contará con cuatro actuaciones de teatro, música y danza que serán intercalados con pequeñas charlas que traerán a la memoria los primeros pasos, anécdotas y curiosidades. Entre los artistas invitados se podrán encontrar «caras conocidas que han tenido una estrecha relación con el Arriola. Es un pequeño homenaje a ellos y a nosotros. Todo queda en familia».

Los primeros en actuar serán Amaia Elizaran y Xabier Zeleberia, que ofrecerán el espectáculo de danza 'Pool'. La siguiente en actuar será la donostiarra Libe Menzibal que representará un microteatro llamado 'Behobia/SS-Txaloka ero moduan'. El actor y director Ander Lipus no podía faltar a esta celebración cultural y lo hará con la pieza 'Markinatik natorren artista bat naiz ni'. Con el espectáculo de danza 'Taupadak' de Kukai y Logela se rematará la fiesta de cumpleaños del Arriola, que marcó un antes y un después en la historia de la villa.