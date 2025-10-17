Arrancan las obras para calmar el tráfico en la N-634 a su paso por Zaldibar El proyecto, que tendrá una duración de tres años, busca garantizar la seguridad de los peatones, con la instalación de una rotonda y sistemas de semáforos para reducir la velocidad

Javier García Legorburu Zaldibar Viernes, 17 de octubre 2025, 16:32

Calmar el tráfico que atraviesa el casco urbano de Zaldibar y mejorar la seguridad. Tras muchos años de espera, la Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado hoy las obras de mejora de la N-634. Durante los próximos tres años, la institución acondicionará todo el entorno de la carretera, desde la zona alta de la avenida San Andrés, hasta la unión de las calles Arantzamendi y Euskal Herria.

Como ya adelantó EL CORREO en marzo de 2023, el anterior alcalde del municipio, José Luis Maiztegi (PNV), se congratuló por aquel entonces de que, después de varios años paralizado, se había relanzado el plan con el que se trata de dar respuesta a «uno de los puntos más conflictivos de nuestro municipio» en cuanto a siniestralidad. La demora de su ejecución ha contribuido a encarecer el presupuesto en un millón de euros más hasta alcanzar los 4,1 millones y los trabajos tendrán una duración de tres años.

Entre las obras más destacadas, se instalarán sistemas de semáforos en las entradas a las calles Euskal Herria, Arantzamendi y Abeletxe que garantizarán los accesos y salidas a ambas calles. Asimismo, se habilitará una rotonda junto a la empresa Muelles Zaldua. Además de mejorar el acceso a Aranguren, se habilitarán paradas más amplias para autobuses.

La velocidad es uno de los factores de riesgo, pero también el trazado, prácticamente en pendiente en su totalidad, y el hecho de que la acera no esté debidamente protegida de la carretera. Los vehículos que suben hacia Areitio lo hacen a escasa distancia del vial, con un riesgo evidente para peatones, y también para los vehículos que pretenden salir y entrar al barrio. Las obras permitirán que estos puedan incorporarse con mayor seguridad a la N-634.

​Gracias a la obra, se mejorarán de forma notable las infraestructuras del municipio, así como la seguridad y la accesibilidad de los peatones. ​ A la salida de Abeletxe y la entrada a la calle Gortazar se instalará un semáforo. y de esta forma, los peatones podrán transitar la carretera de forma segura.

La carretera de la avenida de San Andrés se moverá hacia el oeste. Esta actuación permitirá aumentar la seguridad de los peatones. El tramo entre la carretera y la acera será acondicionado con una valla protectora homologada.

«El Ayuntamiento de Zaldibar y la Diputación han colaborado durante años en la elaboración de estos trabajos que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía. Por fin ha terminado la espera: hoy podemos decir que ya están en marcha las obras para mejorar la seguridad y la accesibilidad en el núcleo de la localidad, que supondrán, entre otras cosas, una ralentización de la velocidad del tráfico», ha subrayado la alcaldesa, Eneritz Azpitarte (EH Bildu).

En los últimos años, se han producido más de media docena de accidentes en este vial. La velocidad es uno de los factores de riesgo, pero también el trazado, prácticamente en pendiente en su totalidad, y el hecho de que la acera no esté debidamente protegida de la carretera.