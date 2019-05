Apremian a seis consistorios a agilizar las gestiones para implantar urgencias pediátricas en la zona Recogida de firmas ante el ambulatorio en la presentación de la plataforma hace un año. / N. CAYADO «Es imprescindible que de manera urgente e inmediata hagan fuerza conjunta y soliciten este servicio a Osakidetza», señalan desde la plataforma ciudadana YOLANDA RUIZ DURANGO. Jueves, 16 mayo 2019, 22:26

El movimiento social creado en Durango para reclamar la implantación de un servicio de urgencias de pediatría en la comarca cumple un año. Pese al respaldo que su moción ha tenido en seis ayuntamientos - Abadiño, Berriz, Elorrio, Izurtza, Mañaria y Zaldibar-, aún siguen esperando a que se materialice el compromiso adquirido. «Es imprescindible que de manera urgente e inmediata hagan fuerza conjunta y soliciten este servicio a Osakidetza», subrayan a través de la nota de prensa divulgada ayer. Informan también que la campaña de recogida de firmas que iniciaron en mayo del pasado año se mantiene en pie para recabar más adhesiones, que suman ya más de 5.000. El día 23 tienen previsto estar en la plaza de Ezkurdi, de 17.00 a 20.00 horas, para engrosar el número.

La plataforma Pediatría 24 horas lamenta que el Ayuntamiento de Durango, cabecera de comarca, haya sido el único en posicionarse en contra, con los votos del PNV y PSE-EE, que integran el equipo de gobierno. «Lo rechazaron en Durango y también en el Parlamento Vasco, alegando que tenemos un servicio pediátrico de calidad y que no veían problema en desplazarnos con nuestros hijos e hijas enfermos más de 40 kilómetros para ir a Cruces a recibir asistencia pediátrica», critican.

Los consistorios de Amorebieta, Atxondo, Iurreta y Garai, por contra, no han debatido aún la moción presentada hace meses para que fuera tratada en sus respectivos plenos. «En algunos casos porque no se ha celebrado ninguna sesión plenaria, y en otros porque no han querido debatirlo antes de las elecciones», detallan desde el movimiento social.

Con el respaldo de momento de Abadiño, Berriz, Elorrio, Izurtza, Mañaria y Zaldibar, ahora apremian a estos consistorios a que hagan las gestiones pertinentes tanto con Osakidetza como con el Departamento de Salud del Gobierno vasco para que se ponga en marchaha el servicio de manera «inmediata. Nuestros niños y niñas no son ciudadanos de segunda, tienen derecho a un servicio de pediatría continuado en la comarca, y seguiremos luchando hasta darles el servicio que merecen y que realmente necesitamos», advierten desde la plataforma.

Recuerdan que este movimiento surgió tras la negativa del Ayuntamiento durangués a apoyar la propuesta de Herriaren Eskubidea de implantar el servicio para evitar desplazamientos al hospital de Cruces a partir de las cinco de la tarde, hora en que concluye el servicio.