El aparcamiento y la vivienda, las principales preocupaciones de los vecinos de Amorebieta Un reciente estudio revela que, aunque destacan la alta satisfacción con la calidad de vida y la seguridad del municipio, la movilidad y la adquisición de hogares siguen siendo un reto

Leire Merino Amorebieta Martes, 18 de noviembre 2025, 16:34

La falta de aparcamiento y el acceso a vivienda figuran como las principales preocupaciones de la población de Amorebieta. Estas conclusiones proceden del informe realizado por la empresa de investigación social Gizaker, encargado por el Ayuntamiento con el objetivo «de escuchar a la vecindad y responder a sus peticiones». El diagnóstico se basa en entrevistas telefónicas realizadas en octubre a 400 residentes mayores de 18 años.

En lo que respecta al estacionamiento, dispone de un total de 2.605 plazas públicas en superficie. De ellas, 73 están reservadas a personas con movilidad reducida. A estas se suman los seis aparcamientos gratuitos distribuidos en distintos puntos del casco urbano —Betarragane, Ibaizabal, Ixer, Nafarroa, Elizondo y Zubiondo—, que en conjunto aportan 510 estacionamientos adicionales, incluyendo 16 adaptados. Esto se complementa con el área para autocaravanas habilitado en el barrio de Larrea.

En materia de vivienda, adquirir un piso de tamaño medio, de unos 80 metros cuadrados, supone un desembolso que se sitúa entre 190.000 y 200.000 euros, según los precios actuales del mercado local. A la hora de asumir este gasto, conviene considerar que la renta personal media disponible alcanza los 22.083 euros. En este contexto, el conjunto de viviendas del municipio está compuesto por unas 9.008 unidades censadas, de las cuales 428 permanecen desocupadas.

A pesar de las problemáticas señaladas, obtiene un 8,42 como lugar para vivir, reafirmando la sensación de calidad de vida que ofrece. Asimismo, la opinión general sobre la evolución del pueblo es favorable: el 50,3% piensa que ha mejorado en el último año, mientras que el 39,4% cree que se mantiene igual. Solo un 8,8% opina que ha empeorado. Además, el estudio destaca que un 84,5% de los encuestados considera que vive en un entorno seguro, consolidando la imagen de tranquilidad y confianza.

La satisfacción con las actuaciones llevadas a cabo recientemente es igualmente elevada: los trabajos ejecutados y campañas realizadas por el Consistorio logran una nota de 7,7. El programa de dinamización comercial Amorebono, las intervenciones en la señalización de pasos de peatones, el nuevo parque de El Carmelo, la reforma del barrio de Jauregizahar, el área de autocaravanas o las mejoras en la piscina de Gane son las iniciativas que han recibido una valoración más positiva. Los nuevos proyectos en marcha tampoco se quedan atrás y alcanzan un 7,95 de media. Entre los más destacados resaltan las 150 nuevas plazas de parking gratuito en Zelaieta, las obras del Centro Nafarroa, la reurbanización de Urritxe, la cubrición del parque de Zubiondo, la nueva bicipista hacia Erletxes y Larrabetzu o la renovación del proyecto Karmen 2.0.

Los servicios municipales también obtienen buenas puntuaciones. La limpieza de calles consigue un 7,83, la gestión de residuos un 7,11 y el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) un 7,31. Este último continúa siendo un pilar esencial a la hora de atender de manera ágil y cercana a los zornotzarras.

Por su parte, la alcaldesa, Ainhoa Salterain, ha subrayado la importancia de este tipo de estudios para adaptar las estrategias públicas a las demandas reales de los vecinos. «Esta información nos permite ajustar nuestras acciones a las verdaderas necesidades locales. Nuestro compromiso es seguir construyendo un Amorebieta más cómodo, accesible y preparado a fin de afrontar el futuro, siempre con las personas en el centro de cada decisión», ha afirmado.