Imagen de una licencia de auzo-taxi en Amorebieta. A.E.U

Amorebieta-Etxano convoca el examen para obtener el certificado de aptitud como taxista

La prueba es obligatoria para quienes quieran trabajar como titulares o asalariados de una licencia municipal y constará de las partes de normativa, callejero y rutas

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

AMOREBIETA-ETXANO

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:02

Amorebieta-Etxano ha convocado para el próximo martes, 14 de octubre (10.00 horas) el examen para obtener el certificado de aptitud como taxista, un requisito obligatorio para quienes quieran ejercer esta profesión en el municipio, ya sea como titulares de una licencia municipal o como personas asalariadas.

Esta prueba está regulada por el artículo 11 de la ordenanza municipal, recientemente aprobada, y tiene como objetivo garantizar que las personas que ejerzan esta actividad profesional cuenten con los conocimientos necesarios tanto del marco normativo como del entorno urbano del municipio.

El examen está dirigido a personas mayores de 18 años interesadas en obtener una licencia o en trabajar como conductoras/es asalariadas/os en alguna de las licencias activas en el municipio. Para acceder al examen, será imprescindible presentar un documento identificativo en vigor, como el DNI, pasaporte o carné de conducir. El certificado de aptitud solo se obtendrá si se supera el 80 % del total de la prueba.

