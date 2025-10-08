Amorebieta se sumerge en la cultura japonesa con Mangamore El festival, que se celebrará este fin de semana con actividades gratuitas para todos los públicos, ofrecerá una programación ininterrumpida y la presencia de invitados como Anna Morales y el youtuber Alexby11

Leire Merino Amorebieta Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:52

Amorebieta volverá a transformarse este fin de semana en un escenario dedicado al manga, el anime y la cultura japonesa con la celebración de Mangamore, una cita ya consolidada que alcanza su decimonovena edición. En el transcurso del sábado y domingo, la localidad acogerá una amplia programación con actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. La principal novedad es que en esta oportunidad no habrá parada al mediodía, de modo que los asistentes podrán disfrutar de manera ininterrumpida del programa.

El evento se repartirá por cuatro espacios principales. El Frontón Amorebieta IV concentrará el ámbito escénico y cultural, con concursos de cosplay, karaoke, danza asiática, artes marciales o conferencias con creadores de contenido. El Centro Zelaieta será el núcleo más participativo, con cursos de origami, chapas y escritura japonesa, partidas de rol, torneos de cartas. Además, contará con una sala dedicada a los videojuegos y arcade (antiguas máquinas recreativas), exposiciones y un pasaje del terror diseñado por el grupo realizador de eventos de miedo de temática japonesa Kaidan. En el exterior, el parque contará con una zona comercial del Artist Alley, stands temáticos, puestos gastronómicos y una muestra de los personajes y escenografía de Star Wars Legion 501, junto con el tradicional tren Txu Txu, que recorrerá el municipio. Por su parte, el Zornotza Aretoa albergará torneos de videojuegos en pantalla gigante y la Herriko Plaza ofrecerá hinchables y circuitos de humor amarillo para el público infantil.

Entre las propuestas destacadas de este año figura la asistencia de Anna Morales (SizeMatters), una de las divulgadoras científicas más populares del Estado, que llevará a cabo su espectáculo 'Ciencia con Pokémon', una charla que combina biología, ilustración y cultura pop. También acudirá Alexby11, youtuber con más de ocho millones de suscriptores, quien participará en un encuentro con sus seguidores. El sábado a las 16.00 horas, en el Centro Zelaieta, se presentará el doblaje en euskera de la nueva serie Dragoi Bola Super, que se estrenará en noviembre en la plataforma Makusi, con la intervención del elenco de voces vascas.

La iniciativa reservará un espacio destacado al folklore nipón. El grupo musical Kazeoto dará un concierto con instrumentos como el taiko o el shamisen. El sábado tendrá lugar una demostración de la ceremonia del té (Chado). Y el domingo, la experta Laura Maraver mostrará el Kitsuke, es decir, la técnica de vestir el kimono. Asimismo, la exposición 'Tori', organizada por Onuki Collection, reunirá obras de arte japonés en la primera planta del Centro Zelaieta.

La alcaldesa Ainhoa Salterain ha subrayado el valor del evento al señalar que «es una cita llena de creatividad, que cuenta con la colaboración local. Cada año, miles de personas de todas las edades nos visitan y el pueblo se convierte en un punto de referencia». En esta ocasión, han reforzado la presencia de artistas locales con la participación de Erikainblueshop, Gorgoku-art, Shxro7 o Pawttea, del comercio Jack's Cave Shop y la asociación Forjadores elkartea. Por su lado, el bar Antxeta by Taberu ofertará un pintxo especial durante esos días, y la Zornotza Musika Banda ofrecerá una actuación. La información detallada sobre horarios y localizaciones puede consultarse en la web oficial: mangamore.eus.