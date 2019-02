Amorebieta retira el nombre de Cóndor a su polígono industrial por alusión a la Guerra Civil Polígono Cóndor que se implantó en 1990 en Amorebieta. / E. C. La propuesta de HiriEkimena recibe el visto bueno de la Corporación, que opta por llamarlo Zubipunta ante la recomendación de Euskaltzaindia NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Martes, 5 febrero 2019, 01:00

Pese al tiempo transcurrido desde que la Guerra Civil asolase el Duranguesado, el dolor sigue presente para muchos afectados que no olvidan la represión fascista que se llevó por delante la vida de miles de personas. Hechos acontecidos hace más de ocho décadas que siembran a día de hoy el rechazo al ver nombres de calles o monumentos levantados en su honor. La historia no se puede cambiar, pero el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha decidido dar un paso adelante para que el recuerdo fascista no sea tan visible. En el último pleno dio el visto bueno a la propueta de HiriEkimena de despojarse del nombre de Cóndor en uno de sus polígonos industriales

El portavoz de EH Bildu, Urko López, subrayó la necesidad del cambio de denominación porque, a pesar de que en este caso el nombre del polígono industrial proviene de una empresa de insecticidas que se encontraba ubicada en esta zona, se evita la asociación a la legión Cóndor alemana que bombardeó Gernika el 26 de abril de 1937.

Desde HiriEkimena, Abel Isasi matizó que «todas las referencias que hacen alusión a los hechos ocurridos en la Guerra Civil deben ir desapareciendo de nuestras calles y plazas». El edil de la plataforma agradeció el apoyo al cambio de nombre del polígono, que pasará a llamarse Zubipunta. En este sentido, el alcalde de la localidad, Andoni Agirrebeitia, explicó que el nombre ha sido aconsejado por Euskaltzaindia en el estudio técnico realizado por Mikel Gorrotxategi.

Según dio a conocer en la sesión plenaria, el nombre de Zubipunta viene a raíz de un antiguo y «muy conocido» caserío que estaba ubicado en el mismo espacio en el que se encuentra el polígono, y que al igual queeste, debía su nombre al puente Ibarra, del que ya existe constancia en un mapa de 1926. Gorrotxategi argumentaba que este es el mejor término para esta zona industrial de Amorebieta-Etxano, ya que «no es habitual utilizar denominaciones de empresas para dar nombre a una zona.

Informar del cambio

El polígono adoptó el nombre de na empresa de insecticidas que inició su actividad en Amorebieta-Etxano en 1966 y que perduró hasta 1985, momento en el que la empresa cesó su actividad. Fue cinco años después, en 1990, cuando se aconimplantó el polígono, tal y como se le conoce en la actualidad. Hace casi una década, el exalcalde David Latxaga manifestó su deseo de despojarle del nombre de Cóndor por entender que rendía homenaje a la legión fascista que bombardeó la localidad vecina de Gernika.

En cuanto a su nueva denominación, el portavoz de la coalición soberanista hizo hincapié en que, ante su similitud con al barrio de Zubipunte, «es necesario informar del cambio a las empresas de transporte y de reparto de correspondencia», para no dar lugar al error y causar confusión en el municipio».