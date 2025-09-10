El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eduardo Castilla, coordinador del colegio Carmelo; Jon Rojas, director del colegio; Ainhoa Salterain, alcaldesa; Jon Korta, provincial de los Carmelitas y Anartz Gandiaga, concejal de urbanismo. L.M

Amorebieta renueva el parque Carmelo y lo convierte en un espacio público

El proyecto, financiado con 400.000 euros, mantiene la vegetación existente y añade zonas para pasear, descansar y disfrutar del entorno

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:48

Amorebieta ha reabierto hoy el parque Carmelo, un pulmón verde en pleno centro urbano que ha sido renovado tras varios meses de obras. El Ayuntamiento ha transformado este espacio existente gracias a una inversión de 400.000 euros. Lo que hasta ahora había sido un lugar vinculado únicamente al colegio del mismo nombre se ha convertido en un entorno público abierto a la ciudadanía. Con el propósito de dar a conocer este logro, se ha llevado a cabo una presentación a la que han acudido la alcaldesa, Ainhoa Salterain, el concejal de urbanismo Anartz Gandiaga y Eduardo Castilla, Jon Rojas y Jon Korta en representación del centro educativo.

El proyecto de renovación comenzó en enero y ha transformado el recinto a fin de adaptarlo a las necesidades de una población «diversa y activa». Tras la remodelación, dispone de tres nuevos accesos peatonales (uno desde la calle Carmen y dos desde el aparcamiento de Betarragane, uno de los cuales está totalmente adaptado), que se suman a los ya existentes. Asimismo, se han creado dos recorridos principales con suelo de hormigón impreso y zonas de descanso diferenciadas con acabado decorativo. La intervención ha respetado la vegetación preexistente, manteniendo la tranquilidad que lo caracteriza, y ha incorporado mobiliario urbano moderno, un sistema de iluminación eficiente y cámaras de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad.

Ubicado junto a la plaza El Calvario, el área se integra en el cinturón verde de la localidad vizcaína y amplía la red de espacios públicos. Por su lado, Salterain ha subrayado que esta actuación «supone un paso de vital importancia en la apuesta por un modelo de pueblo sostenible, inclusivo y pensado para optimizar la calidad de vida de los vecinos. Está planificado con la finalidad de que sea un sitio en el que poder pasear, descansar, encontrarse y disfrutar del ambiente».

La transformación ha sido posible gracias a la cesión de un terreno por parte del colegio local, una aportación que el Consistorio no ha querido pasar por alto. «Queremos reconocer profundamente su generosidad y su compromiso. Con el apoyo de su colaboración, contamos hoy con esta nueva propuesta», ha destacado Salterain durante la inauguración. El recinto, concebido como un espacio accesible y apto para todas las personas, permanecerá abierto todos los días en horario de 07.00 a 23.00 horas. Con su puesta en marcha, la zona central de Amorebieta gana un punto de encuentro que aspira a convertirse en referente para el ocio y la convivencia.

