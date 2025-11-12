Amorebieta refuerza su apuesta por la energía solar en edificios municipales Con una inversión de 263.000 euros, las infraestructuras producirán su propia energía y disminuirán la huella de carbono

Leire Merino Amorebieta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Amorebieta ha dado un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad al poner en marcha sistemas solares fotovoltaicos en la escuela infantil Luis Urrengoetxea y en el colegio público de Larrea. Ambas plantas ya generan electricidad limpia destinada a uso propio, lo que permitirá reducir el consumo energético de los edificios, avanzar en eficiencia y fomentar el uso de energías renovables.

Estas actuaciones se suman a otras de las mismas características que el municipio ha impulsado en los últimos años. Por ejemplo, la planta de 20 kW colocada en Zelaieta Zentroa en 2011, la de 24 kW en la estación de tratamiento de agua potable de San Juan-Urritxe y las instalaciones aisladas en los depósitos de agua de San Juan Ergoien y Epalza. De igual manera, desde el año pasado, el polideportivo Larrea cuenta con una instalación fotovoltaica de 100 kW, que se encuentra ya operativa.

Con las nuevas instalaciones, la potencia total alcanza los 190 kW. El sistema funciona bajo la modalidad de autoconsumo compartido con excedentes, lo que significa que la energía generada puede repartirse entre seis puntos de suministro eléctrico del municipio. Además, la electricidad que sobra se puede enviar a la red eléctrica.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 263.196 euros, ha contado con la ayuda del Ente Vasco de la Energía (EVE). Las subvenciones concedidas ascienden a 26.887 euros en el caso de Luis Urrengoetxea, 55.310 para Larrea y 77.500 dirigidas al centro deportivo. Por su parte, el equipo de gobierno destaca que estas iniciativas «refuerzan la estrategia local hacia un modelo más eficiente, reducen la huella de carbono y mejoran la calidad de vida».