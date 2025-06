Amorebieta presenta un cartel inclusivo para las fiestas del Carmen

Leire Merino Amorebieta Martes, 24 de junio 2025, 15:02 Comenta Compartir

Amorebieta ya calienta motores para sus fiestas del Carmen, que se celebrarán del 15 al 27 de julio. Esta mañana, el Ayuntamiento ha presentado el cartel oficial que servirá de imagen para las celebraciones de este año. Su autora es Paula Martín, una artista local que ha buscado rendir homenaje al carácter inclusivo, festivo y comunitario que define estas fechas.

La ilustración muestra a vecinos y personajes del municipio de diferentes edades y capacidades, compartiendo la alegría en un ambiente animado. «La propuesta representa nuestra esencia: un pueblo que celebra unido, sin dejar a nadie atrás», ha expresado la alcaldesa, Ainhoa Salterain. La ilustradora, emocionada por el encargo, destacó la importancia de dar visibilidad al talento de la zona y de plasmar en su obra ese sentimiento colectivo que rodea la festividad. «Las fiestas del Carmen no serían lo mismo sin los zornotzarras, y eso he querido reflejar en el cartel: diversidad, unión y disfrute», ha señalado Martín. «Tuve claro desde el principio que quería dar protagonismo a los cuerpos no normativos. Es decir, los que no son considerados normales o ideales por la sociedad y que son igual de valiosos», ha agregado.

La gran novedad de esta edición llega con un gesto que pone el foco en la inclusión: el Consistorio ha adquirido 100 cascos reductores de ruido para personas con sensibilidad o discapacidad sensorial. «El objetivo es permitir que todo el mundo pueda disfrutar de conciertos, tamborradas o fuegos artificiales sin que el volumen sea un obstáculo», ha declarado la concejala de Acción Social, Sonia Cabeza. Estarán disponibles en tallas infantil y adulto y podrán solicitarse a partir del 1 de julio en el Centro Zelaieta. Reducen el sonido hasta 27 decibelios y están dirigidos a quienes tengan un trastorno del espectro autista o presenten otras necesidades sensoriales.