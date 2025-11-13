Amorebieta organiza un amplio programa de actos con motivo del 25-N El Ayuntamiento impulsa charlas, talleres, exposiciones y un acto institucional para promover la reflexión y la implicación ciudadana en la lucha por esta causa

El Ayuntamiento de Amorebieta ha diseñado una completa programación de sensibilización con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esta iniciativa, el Consistorio busca «fomentar la reflexión, la denuncia y la implicación ciudadana frente a cualquier forma de agresión de género». Bajo el lema de «la igualdad y la justicia social», las actividades se extenderán durante todo el mes e incluirán talleres, conferencias, exposiciones y actos abiertos a los vecinos.

Entre las propuestas más destacadas, el día 19 el auditorio del Centro Zelaieta acogerá la charla 'Margaret Atwood: Neskamearen ipuina, testamentuak eta askoz gehiago', donde Josune Muñoz analizará la obra de la autora canadiense. El día 22, la biblioteca infantil será escenario del cuentacuentos 'Txanogorritxo Zientzialari', a cargo de Maite Franko, una actividad dirigida a los más pequeños para visibilizar el papel de las científicas en la sociedad.

Del mismo modo, el día 24, Natalia de Santiago ofrecerá la conferencia 'Invierte en ti: finanzas con perspectiva de género', centrada en la importancia de aplicar una mirada igualitaria a la economía personal. La fecha central llegará el 25 con un acto institucional a las 12.00 horas en el Ayuntamiento, donde el equipo de gobierno reafirmará su compromiso con la erradicación de la violencia machista.

El programa concluirá el 27 con la mesa redonda 'Emakumeak Zientzian / Mujeres en la ciencia', protagonizada por cuatro investigadoras locales. Además, del 17 al 30 se podrá visitar en el Centro Zelaieta la exposición 'Indusen ibaibidea: krisi klimatikoa eta emakumeak Pakistanen', que muestra el impacto de la crisis climática en las pakistaníes.