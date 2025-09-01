El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ayuntamiento ha habilitado un recorrido alternativo bordeando el recinto de Gure Kirolak. A.U

Amorebieta inicia la reparación del socavón de la calle San Miguel con un desvío peatonal

El proyecto, de carácter urgente, se prolongará durante aproximadamente cinco meses

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:01

Las obras de reparación del socavón de la calle San Miguel de Amorebieta comenzaron ayer tras un periodo de trabajos técnicos y estudios estructurales. El proyecto, de carácter urgente, se prolongará durante aproximadamente cinco meses y tiene como objetivo estabilizar el terreno y mejorar el paso del arroyo San Martín en el barrio Jauregizahar.

Hasta el momento, la zona permanecía únicamente cerrada para el tráfico rodado; ahora, en cambio, con el comienzo de las obras, el tránsito peatonal quedará también totalmente interrumpido. El Ayuntamiento ha habilitado un recorrido alternativo bordeando el recinto de Gure Kirolak. El nuevo itinerario está señalizado y se pide a la ciudadanía que respete las indicaciones y no acceda al área acordonada por motivos de seguridad.

En esta nueva fase se acometerán labores de excavación, desvío provisional del cauce, instalación de una estructura prefabricada y relleno del terreno. La solución, además de reparar el hundimiento, ayudará a prevenir futuros problemas y optimizar el drenaje en épocas de lluvia intensa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  4. 4 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  5. 5

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  6. 6

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  7. 7 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  8. 8

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  9. 9

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»
  10. 10 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amorebieta inicia la reparación del socavón de la calle San Miguel con un desvío peatonal

Amorebieta inicia la reparación del socavón de la calle San Miguel con un desvío peatonal