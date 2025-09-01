Amorebieta inicia la reparación del socavón de la calle San Miguel con un desvío peatonal El proyecto, de carácter urgente, se prolongará durante aproximadamente cinco meses

Leire Merino Amorebieta Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:01

Las obras de reparación del socavón de la calle San Miguel de Amorebieta comenzaron ayer tras un periodo de trabajos técnicos y estudios estructurales. El proyecto, de carácter urgente, se prolongará durante aproximadamente cinco meses y tiene como objetivo estabilizar el terreno y mejorar el paso del arroyo San Martín en el barrio Jauregizahar.

Hasta el momento, la zona permanecía únicamente cerrada para el tráfico rodado; ahora, en cambio, con el comienzo de las obras, el tránsito peatonal quedará también totalmente interrumpido. El Ayuntamiento ha habilitado un recorrido alternativo bordeando el recinto de Gure Kirolak. El nuevo itinerario está señalizado y se pide a la ciudadanía que respete las indicaciones y no acceda al área acordonada por motivos de seguridad.

En esta nueva fase se acometerán labores de excavación, desvío provisional del cauce, instalación de una estructura prefabricada y relleno del terreno. La solución, además de reparar el hundimiento, ayudará a prevenir futuros problemas y optimizar el drenaje en épocas de lluvia intensa.