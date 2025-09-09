El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amorebieta impulsará la investigación en literatura vasca con la beca Santiago Onaindia

El consistorio destinará 12.000 euros a apoyar trabajos originales y en euskera y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 17 de octubre a través del SAC o la sede electrónica del Ayuntamiento

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

AMOREBIETA-ETXANO

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:56

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abrió ayer el plazo para presentarse a la 19ª edición de la beca de investigación Santiago Onaindia, figura clave en la literatura y el pensamiento vasco, con una iniciativa que busca fomentar el estudio y la reflexión crítica en torno a la literatura vasca. Con una dotación económica de 12.000 euros, está dirigida tanto a personas individuales como a equipos de investigación que deseen desarrollar un proyecto original, inédito y escrito íntegramente en euskera.

El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar trabajos que aporten conocimiento, análisis o nuevas perspectivas. Según anunciaron fuentes municipales, la duración máxima del proyecto será de 18 meses desde su adjudicación, y durante ese tiempo las personas becadas deberán presentar un informe de seguimiento a los seis meses y, al finalizar, el trabajo completo tanto en formato físico como digital. Para poder optar a la beca, es necesario entregar una solicitud con los datos personales, el currículum vitae de los implicados y una memoria del proyecto que incluya su interés, duración estimada, cronograma, metodología y medios previstos para su desarrollo.

Un tribunal calificador será el encargado de evaluar las propuestas y seleccionar la candidatura más sólida y alineada con los objetivos de la convocatoria. La documentación podrá presentarse hasta el 17 de octubre, bien de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, o bien a través de la sede electrónica municipal. Como novedad, se excluyen explícitamente los trabajos realizados total o parcialmente con herramientas de inteligencia artificial, para garantizar la autoría y el enfoque original del contenido.

Además de la ayuda económica, el consistorio se reserva el derecho de publicar total o parcialmente el trabajo resultante, renunciando en ese caso el autor o autora a percibir derechos de publicación. Si no ejerciera este derecho en un plazo de dos años, la persona autora podrá publicar libremente el estudio, siempre y cuando mencione la beca recibida.

